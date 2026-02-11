La conductora peruana Rebeca Escribens aclaró públicamente por qué no llegó a asumir la conducción de 'Mande quien mande', espacio de América Televisión que en diciembre de 2025 la había anunciado como reemplazo de María Pía Copello. Aunque su nombre fue presentado como el nuevo rostro del programa, semanas después la producción optó por Laura Huarcayo para liderar el magazine del mediodía.

Hace unos días, Escribens fue confirmada oficialmente como flamante conductora de América Hoy, cerrando así un periodo de incertidumbre en la franja matinal. Su salida de 'Mande quien mande' generó comentarios en redes sociales y especulaciones sobre un supuesto desacuerdo interno, versión que la propia figura televisiva se encargó de precisar en una reciente entrevista.

¿Por qué no hubo acuerdo para 'Mande quien mande'?

Durante una conversación con 'Jimmy Show', Rebeca Escribens detalló que sí existió un primer acercamiento con el canal para asumir 'Mande quien mande'. Incluso llegó a grabar una promoción del espacio; sin embargo, el contrato no estaba completamente cerrado. “Hubo un acuerdo inicial, se habló de la posibilidad y grabé. Eso fue un gran error. Nunca grabes nada hasta que no esté todo al 100%”, admitió.

El punto decisivo se dio al momento de negociar con la productora Pro TV. Según explicó, no lograron concretar un entendimiento definitivo. “No llegamos a ningún acuerdo”, señaló la ahora conductora de 'América hoy'.

El musical Mamma Mia y el conflicto de horarios

La razón principal que impidió que Rebeca Escribens condujera 'Mande quien mande' fue su compromiso con el musical Mamma Mia!, una producción de gran envergadura que demandará extensas jornadas de ensayo. La presentadora explicó que el programa del mediodía exigía ingreso a las 10:00 a. m. y salida alrededor de las 5:00 p. m., horario que se superponía con los ensayos vespertinos de la obra.

“Este año voy a estar en Mamma Mia y un musical de esa magnitud requiere mucho tiempo. No había forma de empatar”, sostuvo. La también actriz dejó claro que el teatro es una de sus grandes pasiones y que priorizar este proyecto artístico resultaba inviable con la rutina diaria del magazine.