Espectáculos

Rebeca Escribens confiesa por qué no quedó seleccionada como conductora de 'Mande quien mande': "No llegamos a ningún acuerdo"

Rebeca Escribens explicó que no asumió la conducción de 'Mande quien mande' por incompatibilidad de horarios con el musical Mamma Mia. 

Laura Huarcayo fue presentada como la nueva conductora de 'Mande quien mande'. Foto: Composición LR/Difusión/Captura/YouTube
Laura Huarcayo fue presentada como la nueva conductora de 'Mande quien mande'. Foto: Composición LR/Difusión/Captura/YouTube

La conductora peruana Rebeca Escribens aclaró públicamente por qué no llegó a asumir la conducción de 'Mande quien mande', espacio de América Televisión que en diciembre de 2025 la había anunciado como reemplazo de María Pía Copello. Aunque su nombre fue presentado como el nuevo rostro del programa, semanas después la producción optó por Laura Huarcayo para liderar el magazine del mediodía.

Hace unos días, Escribens fue confirmada oficialmente como flamante conductora de América Hoy, cerrando así un periodo de incertidumbre en la franja matinal. Su salida de 'Mande quien mande' generó comentarios en redes sociales y especulaciones sobre un supuesto desacuerdo interno, versión que la propia figura televisiva se encargó de precisar en una reciente entrevista.

PUEDES VER: ¡Por la puerta grande! Rebeca Escribens es presentada como la nueva conductora de 'América hoy': 'Estoy recontra lista'

lr.pe

¿Por qué no hubo acuerdo para 'Mande quien mande'?

Durante una conversación con 'Jimmy Show', Rebeca Escribens detalló que sí existió un primer acercamiento con el canal para asumir 'Mande quien mande'. Incluso llegó a grabar una promoción del espacio; sin embargo, el contrato no estaba completamente cerrado. “Hubo un acuerdo inicial, se habló de la posibilidad y grabé. Eso fue un gran error. Nunca grabes nada hasta que no esté todo al 100%”, admitió.

El punto decisivo se dio al momento de negociar con la productora Pro TV. Según explicó, no lograron concretar un entendimiento definitivo. “No llegamos a ningún acuerdo”, señaló la ahora conductora de 'América hoy'.

PUEDES VER: Rebeca Escribens asumiría la conducción de 'América hoy' tras la salida de Ethel Pozo, según exproductora de TV Pati Lorena

lr.pe

El musical Mamma Mia y el conflicto de horarios

La razón principal que impidió que Rebeca Escribens condujera 'Mande quien mande' fue su compromiso con el musical Mamma Mia!, una producción de gran envergadura que demandará extensas jornadas de ensayo. La presentadora explicó que el programa del mediodía exigía ingreso a las 10:00 a. m. y salida alrededor de las 5:00 p. m., horario que se superponía con los ensayos vespertinos de la obra.

“Este año voy a estar en Mamma Mia y un musical de esa magnitud requiere mucho tiempo. No había forma de empatar”, sostuvo. La también actriz dejó claro que el teatro es una de sus grandes pasiones y que priorizar este proyecto artístico resultaba inviable con la rutina diaria del magazine.

