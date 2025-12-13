Hugo García no pudo evitar su sorpresa tras ver las imágenes de su expareja, Alessia Rovegno, besando a las afueras de su condominio a quien sería su nuevo novio, el empresario Álvaro Villacorta. El programa 'Amor y Fuego' lo interceptó durante su llegada a tierras peruanas para mostrarle el video, a lo cual, el exchico reality señaló que no tenía conocimiento de la presunta nueva relación de Rovegno.

"¿Qué es eso? (...) No sé la verdad, yo recién llego a Perú, pero como te digo no tengo ningún problema con Alessia", indicó, dejando entrever que a pesar de su evidente sorpresa, no tiene inconvenientes de que su exnovia haya retomado su vida amorosa luego de más de un año del término de la relación entre ambos. Como se conoce, estuvieron juntos por tres largos años y anunciaron su ruptura en octubre del 2024.

Hugo García afirma que tiene buena relación con Alessia Rovegno

García se animó a brindar más detalles y señaló que actualmente tiene un trato cordial con la también modelo, pues, de acuerdo con él, la relación acabó en buenos términos, sin embargo, aclaró que no mantienen comunicación alguna. "Tampoco es que hable con Alessia todos los días, ni hablo con ella. Osea, hay una buena relación porque no hemos terminado mal, pero más allá no tengo comunicación con ella", comentó.

El modelo también tuvo palabras para referirse a la familia de la exmiss, y aseguró que al igual que con ella, les tiene un gran aprecio a los Cayo. Cabe recordar que Alessia es también sobrina de la reconocida actriz y cantante Stephanie Cayo. "Le tengo un gran cariño a su familia y a ella, y por ese lado creo que no hay ningún problema”.

Concluyó expresando su respaldo a la supuesta nueva relación de Rovegno y le envió a ésta sus mejores deseos. Asimismo, aprovechó para indicar que no conoce a Álvaro Villacorta. "No, no lo conozco. Yo he terminado super bien con ella, y no sé qué puedo decir, osea le deseo lo mejor siempre y todo bien", sostuvo.