La madre de Hugo García opinó sobre el embarazo de Isabella Ladera. | Foto composición LR / Google / Instagram Hugo García

La madre de Hugo García, Fabiola Galmez, expresó su alegría tras conocer que Isabella Ladera, pareja de su hijo, espera a su primer bebé. La familia celebra con entusiasmo esta nueva etapa y comparte su felicidad con amigos y seguidores.

“Felicidades a los dos y muchas bendiciones gracias”, escribió la madre de Hugo García en la publicación en Instagram de la venezolana. Su alegría refleja la emoción que invade a la familia con la pronta llegada del bebé, previsto entre abril y mayo según los reportes de Ric La Torre y Samuel Suárez. La noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores y allegados.

Madre de Hugo García felicitó a su hijo y a Isabella Ladera por el embarazo.

Familiares de Hugo García celebran el embarazo de Isabella Ladera

El entusiasmo no solo alcanzó a Fabiola. El hermano de Hugo García, Ayrton, también expresó su felicidad al enterarse de la dulce espera. “Soy tío x3”, escribió, destacando que será el primer hijo de Hugo pero su tercer sobrino.

Este gesto confirma que la noticia ha unido a los familiares en una celebración anticipada por la llegada del nuevo integrante de la familia. Además, los internautas no fueron ajenos a la noticia y felicitaron a los próximos papás.

La emoción de Isabella Ladera tras conocer su embarazo

La modelo venezolana compartió imágenes de su ecografía y se mostró contenta por esta nueva etapa. Aunque no ha confirmado cuántos meses tiene de embarazo, ha revelado que aún discuten los nombres, buscando que sirvan tanto para niño como para niña.

Isabella también destacó la reacción de su hija mayor, quien recibirá con alegría a su hermanito o hermanita. “Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita”, contó la futura mamá.

Diferencia de edad entre Hugo García e Isabella Ladera

Hugo García nació el 30 de marzo de 1993 y actualmente tiene 32 años. Es conocido por su participación en Esto es guerra y su perfil vinculado al fitness. Por su parte, Isabella Ladera nació el 23 de agosto de 1999 en Venezuela y tiene 25 años.

La pareja se lleva siete años de diferencia, un detalle que no ha sido impedimento para consolidar su relación, que hoy se fortalece con la llegada de su primer hijo, noticia que ya celebra su comunidad de seguidores.