El martes 10 de febrero, Rebeca Escribens fue presentada oficialmente como la flamante nueva conductora de 'América hoy', el magazine matutino de América Televisión. Tras semanas de castings en vivo para encontrar al tercer integrante que acompañará a Edson Dávila y Janet Barboza, la también conductora radial fue presentada por todo lo alto. Como se recuerda, semanas atrás, Pati Lorena ya había anticipado esta noticia.

Acompañada de una música animada, Escribens ingresó de forma despampanante tras ser presentada por el popular 'Giselo'. Con un polo rojo de hombros abultados y mons jeans, la nueva integrante de 'AH' se mostró sonriente, saludó al público y aseguró que llega desbordante de energía y con ganas de trabajar en unos de los espacios más vistos por las familias peruanas.

Janet Barboza revela que Rebeca Escribens pasó casting para 'América hoy'

Uno de los momentos más sorpresivos de la presentación de Rebeca Escribens llegó cuando Janet Barboza reveló que, años atrás, la integrante de 'Mujeres de la PM' pasó por un casting cuando 'América hoy' era solo un proyecto. Este dato inédito le sumó un sentido especial a la integración de la actriz de 48 años al espacio matutino.

"Hay mucha gente que no sabe que una de las conductoras que hizo el primer casting para 'América hoy' fuiste tu. El mundo te pone donde tienes que estar", agregó Barboza. Escriben afirmó lo dicho con un "Exacto. Hace 6 años, cuando esto era un proyecto, yo pasé el casting".

Recaba Escribens, Edson Dávila y Janet Barboza en 'América hoy'

Rebeca Escriben explica por qué se ausentó de 'América hoy'

Edson Dávila le consultó a Rebeca Escribens por qué se ausentó durante las primeras semanas de la nueva temporada de 'América hoy'. La conductora de 'América espectáculos' explicó que se encontraba de vacaciones. "Ha sido mucho más de lo que esperaba, pero se necesitaba también. El ritmo del día a día a veces uno descuida ciertas cosas", explicó.

Por último, Escriben confesó que aceptar el reto de sumarse a un equipo ya consolidado fue una propuesta que tuvo que meditar con mesura. "América hoy es un programa que logró tener una estructura y conductores idóneos. La química es el 80 % de que un programa funcione. A mí me tomó un tiempo tomar la propuesta con alegría y entusiasmo", concluyó.