Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron su primer año de relación en San Valentín: "Amor tan bonito"

La pareja festejó su primer año juntos relajándose en la playa y expresaron su felicidad a través de cariñosas dedicatorias en redes sociales. "Contigo todo es más bonito", sostuvo el exfutbolista.

Kanashiro y Farfán se relajaron en la piscina y frente al mar por aniversario. Foto: Composición LR/Instagram
Kanashiro y Farfán se relajaron en la piscina y frente al mar por aniversario. Foto: Composición LR/Instagram

Xiomy Kanashiro y Jeferson Farfán viven unos de los momentos más felices. El sábado 14 de febrero, en el día de San Valentín, la pareja cumplió su primer año de relación amorosa y lo celebraron disfrutando en un sofisticado resort con piscina y una agradable vista al mar.

Ambos, quienes usualmente han estado dispuestos a compartir su afecto en público, no dudaron en aprovechar la importante fecha para dedicarse románticos mensajes a través de post en Instagram. Tanto la actriz cómica, como el exfutbolista, demostraron que su relación está más fuerte que nunca y que actualmente atraviesan estabilidad.

lr.pe

Xiomy y Jefferson dedican románticos mensajes en redes por aniversario

Siendo el Día de los Enamorados una fecha importante para cumplir un año como pareja, Farfán tuvo emotivas palabras para dirigirse a Kanashiro, destacando que valora su compañía y los momentos vividos. "Un años juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín mi china, te amo", expresó.

Asimismo, Xiomy señaló encontrase muy enamorada del exdelantero nacional tras un año juntos y deseó un futuro lleno de felicidad. "Feliz año mi Morchi. Quiero agradecerte por este año juntos lleno de amor y risas. No tienes idea del amor tan bonito que siento hacia ti, sigamos siendo felices. Gracias por ser mi San Valentín, te amo", escribió la modelo.

Las dedicatorias estuvieron acompañadas de fotografías donde ambos aparecen sonrientes agarrados de las manos. Además, también subieron instantáneas por medio de historias en las cuales se muestran descansando frente a la piscina. "Tú y yo", se lee en lo compartido por la popular 'Foquita'.

Diana García explica cómo tomó las escenas de actuación entre Luigui Carbajal y Xiomy Kanashiro en 'La Casa de la Comedia': “Nunca lo vi mal”

Diana García explica cómo tomó las escenas de actuación entre Luigui Carbajal y Xiomy Kanashiro en 'La Casa de la Comedia': “Nunca lo vi mal”

Xiomy Kanashiro revela que le gustaría tener un hijo con Jefferson Farfán, pese a que él se realizó la vasectomía: “Tenemos que conversar”

Xiomy Kanashiro revela que le gustaría tener un hijo con Jefferson Farfán, pese a que él se realizó la vasectomía: “Tenemos que conversar”

Xiomy Kanashiro revela que presencia de Jefferson Farfán en live de TikTok ayudó a aumentar las ventas de su tienda de ropa: "No me lo esperaba"

Xiomy Kanashiro revela que presencia de Jefferson Farfán en live de TikTok ayudó a aumentar las ventas de su tienda de ropa: "No me lo esperaba"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

