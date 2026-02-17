Xiomy Kanashiro se lució durante su primer aniversario de relación con Jefferson Farfán, con quien viajó a las paradisíacas playas de Cartagena, en Colombia, para celebrar 12 meses juntos. Además, la popular 'Chinita' sorprendió al revelar que no escatimó en gastos para agasajar a su 'Morchi', como llama cariñosamente al exseleccionado nacional.

Como se hizo público, Farfán le regaló a Kanashiro un reloj exclusivo de la marca Cartier. No obstante, la actriz cómica no se quedó atrás y también agasajó a su pareja con lujosos regalos valorizados en más de 3.000 dólares, de marcas de alta costura como la firma italiana Prada y Amiri, exclusiva marca de prendas solo para hombre.

Xiomy Kanashiro revela qué le regaló a Jefferson Farfán

"Le regalé tres cositas, una camisita Prada que me costó 1700 dólares, unas zapatillas Amiri que me costaron 650 dólares y un polo Amiri de 950 dólares porque me gustó", contó Xiomy Kanashiro para 'América hoy'. En el paso, la influencer, quien es conocida por su participación en 'La casa de la comedia', dejó en claro que no le incomoda asumir los gastos en algunas de las citas con Jefferson Farfán.

"He venido ahorrando de mes en mes porque creo que mi primer añito tenía que ser especial. Además, es muy detallista conmigo y también me gusta serlo con él", argumentó la popular 'Chinita', dejando en claro que, pese al esfuerzo, le gusta consentir a Farfán y tener gestos románticos a favor de la relación, como la vez que le regaló una torta idéntica al mall KM40, propiedad de la exfigura de Alianza Lima.

Jefferson Farfán le regaló exclusivo regalo a Xiomy Kanashiro

Durante su romántico viaje a Cartagena, Colombia, Jefferson Farfán, también sorprendió a la influencer con un costoso regalo: un reloj de la exclusiva marca Cartier, mientras disfrutaban de la arena blanca y aguas turquesas a Xiomy Kanashiro.

Aunque Xiomy trata de mantener en reserva los regalos que recibe del exfutbolista, esta vez decidió presumir el exclusivo reloj en un clip donde resumió su viaje al país de América del Sur. Los usuarios en redes sociales reaccionaron encantados con el obsequio.