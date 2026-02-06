HOYSuscripcion LR Focus

Macarena Vélez emocionada tras conciliación entre su pareja Juan Ichazo y Johana Cubillas: "Me muero por casarme"

La modelo Macarena Vélez celebró el inicio del divorcio entre Juan Ichazo y Johana Cubillas, asegurando entre risas que ya se imagina casándose y hasta teniendo un bebé junto al empresario argentino.

Macarena Vélez y Juan Ichazo tienen varios meses de relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La confirmación del proceso de divorcio entre Juan Ichazo y Johana Cubillas ha traído un nuevo aire a la vida de Macarena Vélez, quien no ha dudado en expresar su emoción por esta nueva etapa. La exchica reality se mostró entusiasta al conocer que su pareja dio un paso importante hacia la separación legal, lo que abre la posibilidad de formalizar su relación.

El anuncio de la conciliación entre Ichazo y Cubillas, tras varios meses de tensiones públicas y desacuerdos familiares, fue revelado en el programa 'América hoy'. Ahí, Cubillas compartió que ya firmaron los documentos de conciliación relacionados con el régimen de visitas y pensión de alimentos de sus hijos, permitiendo dar inicio al trámite de divorcio.

lr.pe

Macarena Vélez muestra su entusiasmo tras proceso de divorcio de su pareja

Luego de meses de relación con Juan Ichazo, la influencer y excompetidora de realities, Macarena Vélez, expresó sin filtros su deseo de casarse y comenzar una vida más estructurada junto al empresario. “Me muero por casarme. Por tener el coche para mi perro y estoy practicando para el coche de bebé”, declaró entre risas, dando a entender que los planes de formar una familia no están fuera de su panorama cercano.

Vélez también comentó en tono humorístico que el “coche de bebé humano” podría llegar dentro de un año, siempre dejando todo en manos de “lo que el universo quiera”. Estas palabras, aunque enmarcadas en una conversación distendida, reflejan un compromiso serio con su relación y una clara visión de futuro.

Pese a su entusiasmo, la modelo también ha dejado ver su intención de mantener ciertas distancias con los temas familiares vinculados a los hijos de Ichazo y Cubillas. Aunque fue invitada a asistir a celebraciones, como los cumpleaños de los niños, señaló: “La verdad que yo prefiero mantenerme al margen”, priorizando la tranquilidad del entorno familiar.

lr.pe

Johana Cubillas confirma conciliación y pone fin a los conflictos con Juan Ichazo

Durante su participación en 'América hoy', Johana Cubillas comunicó que el proceso de conciliación con su exesposo, Juan Ichazo, fue exitoso. “Mucho más tranquila. Porque ya ayer firmamos la conciliación, pudimos arrancar con el tema del divorcio y estoy súper contenta con todo esto”, afirmó la empresaria con visible alivio.

El acuerdo legal incluyó el régimen de visitas y la pensión de alimentos para sus hijos, permitiendo que el divorcio se tramite de forma ordenada. Esta resolución también representa un cierre para meses marcados por tensiones, declaraciones cruzadas y conflictos expuestos en medios y redes sociales.

Cubillas, con un tono conciliador pero directo, expresó que desea lo mejor para la nueva pareja. “Ellos disfruten su vida, su amor, les deseo toda la felicidad... Prefiero que sea con Macarena y que sea la única chica que mis hijos conozcan para que no se confundan”, señaló. Incluso bromeó con una cláusula poco común: “Que consiga canjes para el cumpleaños de mis hijos, y que Macarena lo va a ayudar a conseguirlos”, agregó entre risas.

