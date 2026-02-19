El peruano Alexis José Callañaupa, más conocido como ‘Cañita’, es uno de los tiktokers más famosos y exitosos de Sudamérica, gracias a las populares batallas que protagoniza, en las que logra recaudar grandes sumas de dinero gracias a las donaciones de sus seguidores. En Perú, es considerado el número uno.

Justamente, el programa ‘América hoy’ recogió unas breves declaraciones del influencer, quien aseguró que gana 2 millones de dólares mensuales. La cifra dejó atónitas a las conductoras del magazine, que no podían creer lo que habían escuchado. “Es una locura”, señaló Janet Barboza.

Conductoras de ‘América hoy’ en shock al enterarse de que ‘Cañita’ gana 2 millones de dólares al mes

Tras emitirse el informe con las declaraciones de ‘Cañita’ sobre sus ingresos mensuales gracias a las batallas, Janet Barboza fue la primera en reaccionar, mostrando su sorpresa por la exorbitante cifra que gana el tiktoker.

“Queeeeeee Cañita gana más de 2 millones de dólares mensuales. Esto es una locura. ¿Qué hago yo levantándome a las 5:30 de la mañana con las ojeras hasta el piso? Nos hemos equivocado. Algo tiene que tener cañita y otros tiktokers que se vuelven tan famosos y millonarios, porque la gente se engancha, y no lo hace con cualquiera” expresó Janet Barboza.

En tanto que Rebeca Escribens también se mostró sorprendida. “Qué estamos haciendo mal, por Dios”, señaló, para luego mostrar los ‘regalos’ más caros que recibe Cañita en las batallas de TikTok. Uno de ellos es el Fénix de fuego, que cuesta S/2,224. Sin embargo, precisaron que la plataforma se queda con la mitad de esa donación.