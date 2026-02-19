HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Stoners Lawyer habla sobre López Aliaga y Keiko | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Tiktoker ‘Cañita’ asegura que gana 2 millones de dólares mensuales y sorprende a conductoras de ‘América Hoy’: “Es una locura”

“Nos hemos equivocado”, expresó Janet Barboza tras el informe de ‘América hoy’, en el que el propio ‘Cañita’ afirma que gana exorbitante suma en dólares gracias a sus batallas de TikTok.

'Cañita' cuenta con solo 25 años y se dedica exclusivamente al Tiktok. Foto: Composición LR/TikTok/América Tv.
'Cañita' cuenta con solo 25 años y se dedica exclusivamente al Tiktok. Foto: Composición LR/TikTok/América Tv.

El peruano Alexis José Callañaupa, más conocido como ‘Cañita’, es uno de los tiktokers más famosos y exitosos de Sudamérica, gracias a las populares batallas que protagoniza, en las que logra recaudar grandes sumas de dinero gracias a las donaciones de sus seguidores. En Perú, es considerado el número uno.

Justamente, el programa ‘América hoy’ recogió unas breves declaraciones del influencer, quien aseguró que gana 2 millones de dólares mensuales. La cifra dejó atónitas a las conductoras del magazine, que no podían creer lo que habían escuchado. “Es una locura”, señaló Janet Barboza.

PUEDES VER: Tiktoker Cañita inaugura restaurante de alta cocina en Barranco: 'Es un proyecto hecho con mucho esfuerzo'

lr.pe

Conductoras de ‘América hoy’ en shock al enterarse de que ‘Cañita’ gana 2 millones de dólares al mes

Tras emitirse el informe con las declaraciones de ‘Cañita’ sobre sus ingresos mensuales gracias a las batallas, Janet Barboza fue la primera en reaccionar, mostrando su sorpresa por la exorbitante cifra que gana el tiktoker.

“Queeeeeee Cañita gana más de 2 millones de dólares mensuales. Esto es una locura. ¿Qué hago yo levantándome a las 5:30 de la mañana con las ojeras hasta el piso? Nos hemos equivocado. Algo tiene que tener cañita y otros tiktokers que se vuelven tan famosos y millonarios, porque la gente se engancha, y no lo hace con cualquiera” expresó Janet Barboza.

En tanto que Rebeca Escribens también se mostró sorprendida. “Qué estamos haciendo mal, por Dios”, señaló, para luego mostrar los ‘regalos’ más caros que recibe Cañita en las batallas de TikTok. Uno de ellos es el Fénix de fuego, que cuesta S/2,224. Sin embargo, precisaron que la plataforma se queda con la mitad de esa donación.

PUEDES VER: ¿Quién es 'El Cañita', tiktoker peruano que pasó de vivir en un cuarto en Pachacámac a una vida de lujos en Dubái?

lr.pe
Notas relacionadas
Samahara Lobatón descarta reconciliación con Youna y Bryan Torres: "No voy a regresar con nadie"

Samahara Lobatón descarta reconciliación con Youna y Bryan Torres: "No voy a regresar con nadie"

LEER MÁS
¡Por la puerta grande! Rebeca Escribens es presentada como la nueva conductora de 'América hoy': "Estoy recontra lista"

¡Por la puerta grande! Rebeca Escribens es presentada como la nueva conductora de 'América hoy': "Estoy recontra lista"

LEER MÁS
Janet Barboza no quiere a Xiomy Kanashiro tras ser presentada como colaboradora de ‘América hoy’: “Edson y yo somos suficientes”

Janet Barboza no quiere a Xiomy Kanashiro tras ser presentada como colaboradora de ‘América hoy’: “Edson y yo somos suficientes”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Majo con sabor’ confiesa fuerte discusión con su novio Gabriel Calvo por la diferencia de edad entre ambos: “Él me trata de proteger mucho”

‘Majo con sabor’ confiesa fuerte discusión con su novio Gabriel Calvo por la diferencia de edad entre ambos: “Él me trata de proteger mucho”

LEER MÁS
Modelo Nadeska Widausky es captada besando al streamer Ángel Ramírez en discoteca de Miraflores

Modelo Nadeska Widausky es captada besando al streamer Ángel Ramírez en discoteca de Miraflores

LEER MÁS
Tula Rodríguez enfurece al ver cómo quedó su casa de playa tras dejársela a su amiga Pilar Arana: “¿Por qué mi cuarto esta así?”

Tula Rodríguez enfurece al ver cómo quedó su casa de playa tras dejársela a su amiga Pilar Arana: “¿Por qué mi cuarto esta así?”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker ‘Cañita’ asegura que gana 2 millones de dólares mensuales y sorprende a conductoras de ‘América Hoy’: “Es una locura”

Retiro AFP: Proponen segundo proyecto para liberar fondos de hasta S/22.000

Paro HOY en la Carretera Central EN VIVO: gremios exigen inicio inmediato de megaobra al nuevo presidente José Balcázar

Espectáculos

Flavia López recuerda tenso episodio con Luciana Fuster por Patricio Parodi durante su paso por el Miss Grand International: “Me pareció desatinado”

‘Majo con sabor’ confiesa fuerte discusión con su novio Gabriel Calvo por la diferencia de edad entre ambos: “Él me trata de proteger mucho”

Magaly Medina responde a Andrea Llosa por minimizar su rating y expone sus cifras: "No hay que engañar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

Keiko Fujimori amenaza al Gobierno de José María Balcázar: "Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025