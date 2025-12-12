HOYSuscripcion LR Focus

Johana Cubillas expone a Juan Ichazo y revela que coqueteaba con otras mujeres aparte de Macarena Vélez: “Tengo pruebas”

Johana Cubillas rompió su silencio y reveló que su expareja mantenía conversaciones con otras mujeres mientras conocía a Macarena Vélez.

Los enfrentamientos entre Johana Cubillas y Juan Ichazo continúan generando polémica. En una reciente entrevista con ‘América hoy’, la hija del exfutbolista decidió aclarar varias situaciones tras las declaraciones del argentino, quien aseguró que la ‘Nena’ ya utilizaba Bumble antes de anunciar su separación oficial.

Según lo relatado por Johana, el comportamiento de su expareja no fue exclusivo hacia Macarena Vélez, ya que al mismo tiempo interactuaba con otras mujeres a través de aplicaciones de citas y reuniones informales.

PUEDES VER: 'Nena' Cubillas se disculpa con Macarena Vélez por hablar de su físico, pero intentó justificarse: 'Me desconozco'

Johana Cubillas desenmascara a Juan Ichazo

Durante la entrevista, la joven aseguró que Juan Ichazo habría mantenido contacto con diferentes chicas mientras conocía a Macarena. Además, cuestionó que él mencionara a Bumble para justificar supuestos rumores sobre su fidelidad.

“Yo también estoy cansada de que este tipo mienta, ahora dice que yo le he sacado la vuelta porque he estado en Bumble. Nosotros estuvimos hasta el 25 de enero, que volvimos de Estados Unidos, luego Juan empezó a hacer su vida, pero se quedaba en mi casa”, detalló.

Johana Cubillas tiene pruebas de los coqueteos de Ichazo

Johana Cubillas reveló que varias mujeres le enviaron información que confirmaría los acercamientos de su expareja. Las pruebas incluyen mensajes y coordinaciones de encuentros que, según la denunciante, fueron de carácter casual.

“Él sabe que todo lo que digo es verdad, yo tengo pruebas de todo lo que estoy hablando. Ella dice que lo conoce desde el último día de enero, tengo pruebas de chicas que han estado hablando con él por el 7 y 8 de febrero. Verse, para encontrarse y tener encuentros casuales, todo“, añadió.

PUEDES VER: Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, le responde a Macarena Vélez tras asegurar que se metió en su relación: "Me da risa"

Johana aconseja a Macarena Vélez

Además, la ‘Nena’ Cubillas aconsejó a Macarena Vélez no confiar ciegamente en las palabras de Juan Ichazo, calificándolo de manipulador y señalando que la joven cree en su versión de los hechos sin cuestionarla.

“Ella simplemente cree a ciegas todo lo que él le dice, cuando la realidad es otra. Yo no lo digo con el afán que ellos terminen o que vaya mal su relación, lo digo porque ella está saliendo a hablar y a despotricar como diciendo que yo le hablaba cosas monstruosas. Yo sé lo manipulador que es él, ella claramente le cree todo”, concluyó.

