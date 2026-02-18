Imitador peruano de Liam Gallagher regresó a 'Yo soy' en una noche de revancha el lunes 16 de febrero. | Foto: composición LR/Latina

Imitador peruano de Liam Gallagher regresó a 'Yo soy' en una noche de revancha el lunes 16 de febrero. | Foto: composición LR/Latina

Un sueño hecho realidad. Ricardo Martín Escuza, famoso imitador de Liam Gallagher, celebra su ingreso a las galas de 'Yo soy' tras siete intentos desde su primera audición en 2016. El joven, que incluso recibió el reconocimiento del propio cantante de Oasis, no lograba convencer del todo al jurado y en esta temporada 2026 fue eliminado antes de los conciertos. Sin embargo, obtuvo una revancha gracias al voto del público y pudo regresar al escenario junto a otros siete competidores.

En esta última oportunidad, finalmente logró conquistar al jurado y, junto a Frank Sinatra, avanzó a la siguiente ronda de presentaciones. Este esperado momento permitirá que despliegue todo su talento caracterizando al ícono británico y tenga más tiempo en pantalla, con la meta clara de consagrarse como campeón del reality.

Imitador de Liam Gallagher en 'Yo soy': "Se logró"

El 17 de febrero, tras la intensa revancha que le permitió ingresar oficialmente al programa de Latina, Ricardo Escuza compartió en sus redes sociales una emotiva reflexión sobre el largo camino y la perseverancia que lo llevaron a cumplir esta meta. "Después de 7 intentos, después de 10 años, soy parte de esta temporada en 'Yo soy'. Nada fue en vano, todo tenía que suceder así", escribió. Más adelante, el imitador de Liam Gallagher agradeció a sus fans, familia, amistades y a su banda por acompañarlo en esta historia. También celebró el poder tener la oportunidad de llevar a este escenario la música del famoso conjunto británico. "Oasis en galas. Se logró", puntualizó.

Su publicación estuvo acompañada de un video que resumía el arduo proceso, mostrando tanto imágenes de sus audiciones fallidas como el instante preciso en que se derrumba de la emoción al escuchar al jurado anunciar que, junto a Frank Sinatra, avanzaba a la fase de conciertos.

Imitadores de Liam Gallagher y Frank Sinatra en conciertos de 'Yo soy'

Todo ocurrió la noche del lunes 16 de febrero, en un concierto especial que definiría cuál de los ocho eliminados —elegidos por el público para regresar en esta revancha— lograría quedarse en la fase de conciertos. El escenario se llenó de talento con las imitaciones de Alex Turner, Beéle, Carla Morrison, El Gran Combo, Frank Sinatra, John Lennon, Liam Gallagher y Don Chezina.

Sin embargo, solo había un cupo disponible. Uno a uno fueron despedidos definitivamente de 'Yo soy' por decisión del jurado conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos 'Cachín' Alcántara, hasta que la tensión se concentró en los dos últimos participantes: Frank Sinatra (Álvaro Mena) y Liam Gallagher (Ricardo Escuza).

Tras varios segundos de absoluto suspenso, Morán sorprendió a todos al anunciar que ambos continuarían en competencia. El inesperado veredicto desató la emoción en el escenario: los imitadores se fundieron en un abrazo que el público celebró con entusiasmo. Escuza, conmovido, no pudo contener las lágrimas al ver cumplido su objetivo, mientras desde casa los televidentes comentaban que esta gala de revancha superó incluso la intensidad de las presentaciones actuales del programa.