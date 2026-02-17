El caso de Laura Spoya sigue generando controversia. En su más reciente edición, 'Magaly TV, la firme' reveló que el dosaje etílico practicado a la modelo se realizó a las 6.35 a. m. del jueves 12 de febrero en la Comisaría de Surco, horas después del accidente automovilístico que protagonizó en dicho distrito de Lima durante la madrugada de ese mismo día.

Sobre este punto, el criminólogo y abogado penalista Miguel Pérez Arroyo advirtió que el intervalo de tiempo entre el choque y la prueba habría permitido que el alcohol se metabolizara. Según sus cálculos, las cifras obtenidas indicarían que la modelo se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente.

Abogado penalista habla sobre el dosaje etílico de Laura Spoya

El reportaje de 'Magaly TV, la firme' señala que el accidente automovilístico de Laura Spoya ocurrió pasadas las 3.30 a. m. y que luego la conductora fue auxiliada en el plazo de una hora por policías y bomberos. Tras ser llevada en ambulancia a una clínica —donde estuvo en la UCI— a la modelo le practican el dosaje etílico a las 6.35 a. m, según muestra un documento oficial brindado a los medios.

Al respecto, el doctor Miguel Pérez señaló: "Entre la hora del accidente o la hora de los hechos y la toma de muestra han transcurrido tres horas. El alcohol que uno ingiere, producto de las bebidas alcohólicas, etc., se va metabolizando".

¿Laura Spoya estaba bajo los efectos del alcohol?: abogado se pronuncia

En ese sentido, el abogado declaró a 'Magaly TV' que el alcohol se metaboliza en el organismo a razón de 0.15 g/l por hora. Por ello, explicó que el intervalo de 3 horas entre el accidente de Laura y la prueba de ley habría alterado los resultados. "Es decir, se va consumiendo en el cuerpo, y eso tiene una razón de 0,15 por hora. Estamos hablando de 0,5; 0,45 más 0,20 da 0,65. Eso quiere decir que la persona al momento que se produjo el hecho estaba en estado de ebriedad", afirmó.

Más adelante, agregó: "En términos normales, podría significar unas dos cervezas o tres cervezas, probablemente, o una copa y media o dos copas de vino".

Cabe recordar que un documento anterior reveló que el dosaje etílico de Laura Spoya arrojó 0,20 g/l, mientras que el límite permitido en Perú para conductores particulares es de 0,50 g/l. La modelo, por su parte, previamente ha rechazado las versiones que la señalaban como responsable por manejar bajo los efectos del alcohol y aseguró que el accidente se produjo por cansancio. Asimismo, explicó que la noche anterior solo realizó un brindis durante una reunión social con 'La Manada'.