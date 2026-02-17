HOYSuscripcion LR Focus

Laura Spoya habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de su accidente automovilístico en Surco, según criminólogo

De acuerdo con 'Magaly TV, la firme', el dosaje etílico de Laura Spoya se realizó horas después del choque. Al respecto, un abogado advierte que el intervalo de tiempo habría permitido que el alcohol se metabolizara.

Reportaje de 'Magaly TV, la firme' arroja nuevas luces sobre el caso de Laura Spoya.
Reportaje de 'Magaly TV, la firme' arroja nuevas luces sobre el caso de Laura Spoya.

El caso de Laura Spoya sigue generando controversia. En su más reciente edición, 'Magaly TV, la firme' reveló que el dosaje etílico practicado a la modelo se realizó a las 6.35 a. m. del jueves 12 de febrero en la Comisaría de Surco, horas después del accidente automovilístico que protagonizó en dicho distrito de Lima durante la madrugada de ese mismo día.

Sobre este punto, el criminólogo y abogado penalista Miguel Pérez Arroyo advirtió que el intervalo de tiempo entre el choque y la prueba habría permitido que el alcohol se metabolizara. Según sus cálculos, las cifras obtenidas indicarían que la modelo se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente.

Laura Spoya descarta quedar inválida, pero revela detalles en su cirugía de columna: 'Me están enseñando a caminar'

lr.pe

Abogado penalista habla sobre el dosaje etílico de Laura Spoya

El reportaje de 'Magaly TV, la firme' señala que el accidente automovilístico de Laura Spoya ocurrió pasadas las 3.30 a. m. y que luego la conductora fue auxiliada en el plazo de una hora por policías y bomberos. Tras ser llevada en ambulancia a una clínica —donde estuvo en la UCI— a la modelo le practican el dosaje etílico a las 6.35 a. m, según muestra un documento oficial brindado a los medios.

Al respecto, el doctor Miguel Pérez señaló: "Entre la hora del accidente o la hora de los hechos y la toma de muestra han transcurrido tres horas. El alcohol que uno ingiere, producto de las bebidas alcohólicas, etc., se va metabolizando".

Magaly Medina cuestiona que retiraran objetos del vehículo de Laura Spoya tras accidente: 'Cuando no la debes, no la temes'

lr.pe

¿Laura Spoya estaba bajo los efectos del alcohol?: abogado se pronuncia

En ese sentido, el abogado declaró a 'Magaly TV' que el alcohol se metaboliza en el organismo a razón de 0.15 g/l por hora. Por ello, explicó que el intervalo de 3 horas entre el accidente de Laura y la prueba de ley habría alterado los resultados. "Es decir, se va consumiendo en el cuerpo, y eso tiene una razón de 0,15 por hora. Estamos hablando de 0,5; 0,45 más 0,20 da 0,65. Eso quiere decir que la persona al momento que se produjo el hecho estaba en estado de ebriedad", afirmó.

Más adelante, agregó: "En términos normales, podría significar unas dos cervezas o tres cervezas, probablemente, o una copa y media o dos copas de vino".

Cabe recordar que un documento anterior reveló que el dosaje etílico de Laura Spoya arrojó 0,20 g/l, mientras que el límite permitido en Perú para conductores particulares es de 0,50 g/l. La modelo, por su parte, previamente ha rechazado las versiones que la señalaban como responsable por manejar bajo los efectos del alcohol y aseguró que el accidente se produjo por cansancio. Asimismo, explicó que la noche anterior solo realizó un brindis durante una reunión social con 'La Manada'.

Laura Spoya descarta quedar inválida, pero revela detalles en su cirugía de columna: "Me están enseñando a caminar"

Laura Spoya descarta quedar inválida, pero revela detalles en su cirugía de columna: "Me están enseñando a caminar"

Magaly Medina cuestiona que retiraran objetos del vehículo de Laura Spoya tras accidente: "Cuando no la debes, no la temes"

Magaly Medina cuestiona que retiraran objetos del vehículo de Laura Spoya tras accidente: "Cuando no la debes, no la temes"

Magaly Medina enfurece con Laura Spoya tras quejarse de la prensa por cobertura de su accidente

Magaly Medina enfurece con Laura Spoya tras quejarse de la prensa por cobertura de su accidente

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

