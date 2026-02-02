La Chola Chabuca se impone en el rating en su retorno a la televisión. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El último sábado 31 de enero, la Chola Chabuca regresó a las pantallas de América Televisión con el 'El reventonazo del verano', programa que sirve de antesala a ‘El reventonazo de la Chola’. En esta edición, Ernesto Pimentel ofreció un programa renovado lleno de humor, diversión y música peruana, protagonizada por Corazón Serrano y Los Shapis.

“Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con 'El reventonazo del verano', una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor”, manifestó la Chola Chabuca sobre su apuesta televisiva.

‘El reventonazo de verano’ venció a ‘Yo soy’ en rating



‘El reventonazo de verano’ tuvo un auspicioso regreso a las pantallas chicas, ya que el rating lo acompañó. Según cifras de Ibope Media, el programa de la Chola Chabuca registró 11.2 puntos y se convirtió en el programa más visto del sábado 31 de enero, dejando atrás a ‘Los Milagros de la Rosa’ y ‘Butaca nacional’, que quedaron en segundo y tercer puesto, respectivamente.

En el quinto y sexto puesto se ubicaron los programas de Latina. El encuentro entre Regatas y Univeristario de la Liga peruana de vóley logró 7.1 de rating, mientras que ‘Yo soy’ logró la misma audiencia. Más abajo quedó ‘Estás en todas’, que tuvo a Melissa Paredes como refuerzo en la conducción.

La Chola Chabuca incorporará nuevos talentos

La Chola Chabuca anunció el lanzamiento de un nuevo reality con el objetivo de encontrar a dos nuevos talentos: un comediante y la próxima ‘Chica del Reventonazo’. Ambos se integrarán al elenco del programa sabatino El reventonazo del verano, transmitido por América TV. El casting se llevó a cabo el sábado 31 de enero desde las 11:00 a.m. en las instalaciones del canal ubicadas en Santa Beatriz.

Los seleccionados compartirán escenario con reconocidos artistas del humor y la televisión como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito, Katy Prado, entre otros.

