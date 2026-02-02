‘El reventonazo de verano’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?
Con homenaje a Corazón Serrano y Los Shapis, el programa de la Chola Chabuca fue el programa más visto del fin de semana.
- Carnavales de Cajamarca 2026: artistas confirmados, fechas y todo sobre los conciertos
- Muere la nieta del rapero Snoop Dogg a los 10 meses de nacida: su hija lo anunció en redes sociales
El último sábado 31 de enero, la Chola Chabuca regresó a las pantallas de América Televisión con el 'El reventonazo del verano', programa que sirve de antesala a ‘El reventonazo de la Chola’. En esta edición, Ernesto Pimentel ofreció un programa renovado lleno de humor, diversión y música peruana, protagonizada por Corazón Serrano y Los Shapis.
“Regresamos con las pilas cargadas en este 2026 con 'El reventonazo del verano', una opción llena de humor y música para que el público disfrute en casa. Lo que buscamos en esta temporada es renovar nuestro compromiso con la gente, pues nos ha respaldado todo el 2025 y seguiremos haciendo cada semana un programa mejor”, manifestó la Chola Chabuca sobre su apuesta televisiva.
TE RECOMENDAMOS
NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: ¡Se suma a la cumbia peruana! Elvis Crespo sorprende al grabar con Orquesta Candela y usuarios reaccionan: 'Excelente colaboración'
‘El reventonazo de verano’ venció a ‘Yo soy’ en rating
‘El reventonazo de verano’ tuvo un auspicioso regreso a las pantallas chicas, ya que el rating lo acompañó. Según cifras de Ibope Media, el programa de la Chola Chabuca registró 11.2 puntos y se convirtió en el programa más visto del sábado 31 de enero, dejando atrás a ‘Los Milagros de la Rosa’ y ‘Butaca nacional’, que quedaron en segundo y tercer puesto, respectivamente.
En el quinto y sexto puesto se ubicaron los programas de Latina. El encuentro entre Regatas y Univeristario de la Liga peruana de vóley logró 7.1 de rating, mientras que ‘Yo soy’ logró la misma audiencia. Más abajo quedó ‘Estás en todas’, que tuvo a Melissa Paredes como refuerzo en la conducción.
PUEDES VER: Susana Alvarado se pronuncia sobre su relación con Paco Bazán pese a sus apretadas agendas: 'Siempre intentamos estar juntos'
La Chola Chabuca incorporará nuevos talentos
La Chola Chabuca anunció el lanzamiento de un nuevo reality con el objetivo de encontrar a dos nuevos talentos: un comediante y la próxima ‘Chica del Reventonazo’. Ambos se integrarán al elenco del programa sabatino El reventonazo del verano, transmitido por América TV. El casting se llevó a cabo el sábado 31 de enero desde las 11:00 a.m. en las instalaciones del canal ubicadas en Santa Beatriz.
Los seleccionados compartirán escenario con reconocidos artistas del humor y la televisión como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito, Katy Prado, entre otros.