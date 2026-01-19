HOYSuscripcion LR Focus

Campeones de ‘Yo soy’ se juntan para celebrar el Día de San Valentín y cantarle al amor en el Teatro Peruano Japonés

Durante tres horas, los artistas interpretarán clásicos de Sandro, Juan Gabriel y José José, creando un ambiente romántico ideal para los enamorados en el Día de San Valentín.

Durante tres horas, los artistas interpretarán clásicos de Sandro, Juan Gabriel y José José, creando un ambiente romántico ideal para los enamorados en el Día de San Valentín.
| Foto: difusión

A menos de un mes de celebrarse el Día de San Valentín, uno de los eventos que más se viene promocionando en redes sociales se titula ‘Concierto al amor’, un espectáculo que tendrá como protagonistas a Tony Cam, Ronald Hidalgo y Carlos Burga, quienes se han ganado un nombre en la escena artística gracias a sus trabajadas imitaciones de Sandro, Juan Gabriel y José José, respectivamente.

Tony Cam, Ronald Hidalgo y Carlos Burga, ganadores de diversas temporadas de ‘Yo soy’, se juntan para celebrar el amor en un espectáculo diferente e ideal para los enamorados. La cita imperdible será el sábado 14 de febrero del 2026, a las 8:00 p.m., en el Teatro Peruano Japonés (Av. Gregorio Escobedo 803, Residencial San Felipe, Jesús María). Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket con precios que van desde los S/55. Tener en cuenta que los asientos son numerados.

PUEDES VER: Ramiro Saavedra, ganador de ‘Yo soy’ como Kurt Cobain, ofrecerá un tributo sinfónico a Nirvana en Lima

lr.pe

Campeones de ‘Yo soy’ rinden homenaje al amor

En el mes de San Valentín, tres campeones de ‘Yo soy’ se reúnen para celebrar el amor en un único show de gala del más alto nivel. No faltarán temas de Sandro como ‘Porque yo te amo’, ‘La vida sigue igual’, ‘Penumbras’, ‘Rosa, rosa’, ‘El maniquí’, ‘Las manos’, ‘Trigal’, entre otros.

“Son tres horas de show donde cantaremos los mejores éxitos de cada uno de nuestros personajes. Nuestro show contará con orquesta y coros para que los enamorados se enamoren más todavía en ese día tan especial”, contó Tony Cam.

Por otro lado, el imitador de Juan Gabriel deleitará al público con grandes joyas como ‘Yo no nací para amar’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘Así fue’, ‘Hasta que te conocí’, ‘Querida’, ‘Amor eterno’, entre otros. En tanto, el doble de José José interpretará temas como ‘El triste’, ‘He renunciado a ti’, ‘Almohada’, ‘La nave del olvido’, ‘El amar y el querer’, ‘Vamos a darnos un tiempo’, etc.

