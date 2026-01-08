El legado de Nirvana llegará a Lima bajo una propuesta distinta a lo convencional. Este concierto, que se realizará en el auditorio del colegio Melitón Carvajal, ubicado en el distrito de Lince, busca rendir homenaje a la banda que marcó un antes y un después en la música contemporánea, al abrir paso a toda una generación de agrupaciones y consolidar la escena grunge a nivel mundial.

Ramiro Saavedra, imitador de Kurt Cobain, será el gran protagonista del ‘Nirvana Sinfónico Tributo’, show que ofrecerá una experiencia musical que fusiona la fuerza del rock con arreglos sinfónicos, en un formato poco explorado en el país. El espectáculo se realizará el sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 8:00 p. m.

Ramiro Saavedra rendirá tributo a Nirvana. Foto: difusión.

A diferencia de otros formatos, el espectáculo no busca recrear un concierto específico, sino reinterpretar su música a través de una fusión entre banda de rock y orquesta sinfónica, ofreciendo una experiencia sonora distinta y envolvente.

Ramiro Saavedra feliz de rendir tributo a Nirvana



Uno de los principales atractivos será la participación del cantante arequipeño Ramiro Saavedra, ganador del programa ‘Yo Soy’ en 2012, recordado por su sólida interpretación de Kurt Cobain. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket, con precios desde S/ 52.



“Siempre será un honor rendirle tributo a Nirvana, y hacerlo ahora con arreglos sinfónicos le aporta una elegancia y una emoción especial”, comentó Saavedra, quien liderará el espectáculo junto a músicos en vivo.



El ‘Nirvana Sinfónico Tributo’, producido por CF Producciones, ha sido concebido como un evento cultural apto para todas las edades, ideal para asistir en familia. La propuesta permite disfrutar del espectáculo desde la comodidad de una butaca, en un ambiente seguro y tranquilo, acercando la música de Nirvana a nuevas generaciones de oyentes.