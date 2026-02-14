HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Espectáculos

Youna sorprende a Samahara Lobatón con inesperado detalle de ‘El patrón’: "Siempre está en las buenas y en las malas"

Desde Estados Unidos, Youna organizó una sorpresa con flores y dedicatoria para Samahara Lobatón por San Valentín, luego de que la influencer confirmó su separación con Bryan Torres.

Samahara Lobatón recibió detalle de Youna por San Valentín. Foto: composición LR/Instagram
Samahara Lobatón recibió detalle de Youna por San Valentín. Foto: composición LR/Instagram

Youna sorprendió a Samahara Lobatón con un romántico gesto por San Valentín pese a encontrarse en Estados Unidos enfrentando un delicado momento de salud. El barbero le envió un ramo de rosas acompañado del personaje conocido como 'El patrón', quien fue el encargado de entregarle el obsequio y transmitirle un emotivo mensaje en su nombre.

El detalle llegó hasta el condominio donde vive la hija de Melissa Klug, quien recientemente terminó su relación con Bryan Torres. “Srta. Samahara, es usted muy afortunada. Muchísimas felicitaciones. Este es un hermoso detalle del patrón Youna, porque él le quiere agradecer a usted por ser esa madre que siempre ha acompañado, que ha estado en las buenas y en las malas”, expresó el mensaje para la influencer.

PUEDES VER: Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: 'Llevaría a mi hija'

lr.pe

Youna celebra San Valentín con detalle especial para Samahara Lobatón

'El patrón' añadió que el barbero atraviesa un momento difícil, pero aun así quiso sorprenderla para sacarle una sonrisa. “Recuerde que él está pasando por un mal momento, pero le quiere mandar este detalle para alegrarle, para sacarle una sonrisa, pero sobre todo para decirle que todo saldrá bien. A pesar de que está a kilómetros de distancia, hoy es su San Valentín”, aseguró.

El romántico momento fue seguido virtualmente por el propio Youna, quien observó la reacción a través de su celular mientras se realizaba la entrega. Cabe señalar que el barbero fue diagnosticado con leucemia y actualmente impulsa una rifa pro-salud para afrontar su tratamiento.

PUEDES VER: Melissa Klug aparece en live de Samahara y Youna y dedica emotivo mensaje al barbero: 'Que Dios te bendiga, hijito'

lr.pe

Youna reconoce itener sentimientos por Samahara Lobatón

Recientemente, Youna y la hija de Abel Lobatón realizaron transmisiones en vivo en la plataforma TikTok, donde retomaron la comunicación tras su separación. Durante una de estas emisiones, Youna le confesó que aún siente algo por ella y dejó abierta la posibilidad de retomar la relación sentimental.

“Porque ya no te veo como una amiga ni como la mamá de mi hija, sino que estoy volviendo a sentir todo lo que yo comencé a sentir desde el primer momento en que te conocí”, expresó el barbero. Además, admitió sentirse nervioso al expresar públicamente sus emociones. “Estoy un poco nervioso y un poco rojo ahorita al expresarme así porque no lo he hecho antes, pero nada, me gustaría que pienses más las cosas y en un futuro se puede dar”, afirmó.

Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: "Llevaría a mi hija"

Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: "Llevaría a mi hija"

Samahara Lobatón rompe en llanto al revelar que su hijo Asael sigue en UCI y pide oraciones: "Sé que estará en mis brazos"

Samahara Lobatón rompe en llanto al revelar que su hijo Asael sigue en UCI y pide oraciones: "Sé que estará en mis brazos"

Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: "Espero que haya recapacitado"

Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: "Espero que haya recapacitado"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

