Youna sorprendió a Samahara Lobatón con un romántico gesto por San Valentín pese a encontrarse en Estados Unidos enfrentando un delicado momento de salud. El barbero le envió un ramo de rosas acompañado del personaje conocido como 'El patrón', quien fue el encargado de entregarle el obsequio y transmitirle un emotivo mensaje en su nombre.

El detalle llegó hasta el condominio donde vive la hija de Melissa Klug, quien recientemente terminó su relación con Bryan Torres. “Srta. Samahara, es usted muy afortunada. Muchísimas felicitaciones. Este es un hermoso detalle del patrón Youna, porque él le quiere agradecer a usted por ser esa madre que siempre ha acompañado, que ha estado en las buenas y en las malas”, expresó el mensaje para la influencer.

Youna celebra San Valentín con detalle especial para Samahara Lobatón

'El patrón' añadió que el barbero atraviesa un momento difícil, pero aun así quiso sorprenderla para sacarle una sonrisa. “Recuerde que él está pasando por un mal momento, pero le quiere mandar este detalle para alegrarle, para sacarle una sonrisa, pero sobre todo para decirle que todo saldrá bien. A pesar de que está a kilómetros de distancia, hoy es su San Valentín”, aseguró.

El romántico momento fue seguido virtualmente por el propio Youna, quien observó la reacción a través de su celular mientras se realizaba la entrega. Cabe señalar que el barbero fue diagnosticado con leucemia y actualmente impulsa una rifa pro-salud para afrontar su tratamiento.

Youna reconoce itener sentimientos por Samahara Lobatón

Recientemente, Youna y la hija de Abel Lobatón realizaron transmisiones en vivo en la plataforma TikTok, donde retomaron la comunicación tras su separación. Durante una de estas emisiones, Youna le confesó que aún siente algo por ella y dejó abierta la posibilidad de retomar la relación sentimental.

“Porque ya no te veo como una amiga ni como la mamá de mi hija, sino que estoy volviendo a sentir todo lo que yo comencé a sentir desde el primer momento en que te conocí”, expresó el barbero. Además, admitió sentirse nervioso al expresar públicamente sus emociones. “Estoy un poco nervioso y un poco rojo ahorita al expresarme así porque no lo he hecho antes, pero nada, me gustaría que pienses más las cosas y en un futuro se puede dar”, afirmó.