Youna envía mensaje a Samahara Lobatón y le recuerda que sus hijos deben estar primero: "No necesitas aguantar a ningún hombre"

El afectuoso gesto se dio durante una transmisión en vivo en TikTok, luego de que Youna le enviara a Samahara Lobatón un ramo de rosas desde Estados Unidos.

Youna sorprendió a Samahara con un tierno mensaje sobre sus hijos Foto: Composición LR | Instagram / TikTok

Youna acaparó la atención en redes sociales tras enviar un sincero y emotivo mensaje a Samahara Lobatón, madre de su única hija, por San Valentín. El barbero, quien enfrenta una lucha contra el cáncer, sorprendió a la influencer con un tierno obsequio: un cuadro en el que aparece junto a sus tres hijos. "Enseña el cuadro, el cuadro es tu verdadero San Valentín, eso es para que no te olvides quién es tu verdadero San Valentín", indicó el joven.

El afectuoso gesto se dio durante una transmisión en vivo en TikTok, luego de que Youna le enviara a Samahara un ramo de rosas desde Estados Unidos. Sin embargo, más allá de los detalles románticos, lo que realmente generó comentarios fueron las palabras que dedicó a la madre de su hija, en el que enfatizó que su expareja no necesita a ningún hombre para ser feliz.

PUEDES VER: Youna sorprende a Samahara Lobatón con inesperado detalle de ‘El patrón’: 'Siempre está en las buenas y en las malas'

El tierno gesto de Youna a Samahara Lobatón

Youna insistió en que el cuadro, más allá de un objeto físico, era un recordatorio de quiénes deben ocupar el primer lugar en la vida de Samahara Lobatón. El joven barbero aprovechó para señalar que Samahara cuenta con tres razones poderosas para salir adelante, en clara alusión a sus hijos. "Es que ese cuadro significa eso y que no necesitas ningún hombre para ser feliz. Con los tres amores de tu vida, tú vas a ser feliz toda tu vida", agregó Youna.

Además, subrayó que ningún hombre debería convertirse en el centro de su bienestar emocional y que sus hijos son su verdadera fortaleza. En tono bromista, Samahara comentó que no lo “funaría” ese día. Tras ello, Youna respondió que solo intentaba dedicarle palabras positivas en este momento complicado.

PUEDES VER: Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: 'Llevaría a mi hija'

Samahara Lobatón agradece romántico detalle de Youna

Tras el intercambio cargado de emoción, Samahara Lobatón terminó agradeciendo el gesto y aseguró que le retribuirá el bonito gesto cuando visite a Youna en Estados Unidos. Finalmente, el barbero hizo hincapié en que sus hijos deben ser su prioridad y su mayor motivo para no tolerar situaciones que no la hagan feliz.

"Te lo repito un millón de veces si es posible. Tienes tres motivos para no estar aguantando absolutamente a nadie, tienes tres motivos por los cuales salir adelante y tienes tres motivos por los que siempre tienes que estar fuerte", concluyó.

