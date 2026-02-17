Samahara Lobatón volvió a acaparar la atención en redes sociales tras protagonizar un tenso episodio con Youna durante la reciente rifa de Youna, organizada para recaudar fondos destinados a su tratamiento contra el cáncer. Lo que parecía ser un acercamiento entre ambos terminó en un intercambio de indirectas que sorprendió a sus seguidores.

La influencer, quien días antes había participado activamente en transmisiones para promocionar el sorteo —cuyo costo por ticket era de 15 soles—, apareció más tarde en su propia cuenta de TikTok visiblemente afectada. Entre lágrimas, explicó que el conflicto surgió luego de que el barbero se negara a cubrir la lista de útiles escolares de la hija que tienen en común.

Samahara se alejó de Youna por negarse a comprar lista de útiles de su hija

La noche del 16 de febrero, mientras se desarrollaba la rifa de Youna en vivo, llamó la atención la ausencia de la hija de Melissa Klug, quien había impulsado el evento desde el inicio invitando a sus seguidores a “yapear” para colaborar con la causa. Minutos después, la tensión se hizo evidente cuando ella comentó en la transmisión calificándolo de “egoísta” y “narcisista”, palabras que fueron replicadas por algunos usuarios conectados.

Posteriormente, en su propio live, Samahara Lobatón decidió explicar el motivo de su reacción. “Al menos él podría cubrir la lista de útiles de mi hija, lo cual él, antes de iniciar su live, se negó. Eso fue básicamente todo”, expresó entre lágrimas. Según detalló, la discusión se produjo poco antes del sorteo y giró en torno a la compra de los materiales escolares.

La joven también precisó que no buscaba generar polémica ni obtener beneficios económicos del evento. “No es porque yo me quería quedar con la plata o que soy ambiciosa. Desde que él está enfermo, cubro los gastos al 100% de mi hija”, afirmó, intentando aclarar las críticas que recibió tras sus comentarios en la transmisión.

Samahara Lobatón tilda de malagradecido a Youna

En días previos, Samahara Lobatón y Youna habían protagonizado escenas de aparente reconciliación en TikTok, donde intercambiaron muestras de afecto y dejaron abierta la posibilidad de retomar su relación. Esa cercanía generó expectativa entre sus seguidores, quienes seguían cada transmisión como si se tratara de una historia por capítulos, pero todo se terminó con unas duras palabras de la influencer.

"Detesto a las personas malagradecidas, las odio. No quiero dejar mal a nadie, quiero que entiendan que no es porque yo me quería quedar con la plata o que soy ambiciosa porque, desde que él está enfermo, cubro los gastos al 100% de mi hija. Yo también estoy en un momento difícil, me gané un montón de críticas por sentarme en un live a reir solamente para terminar de vender todo su safir", expresó.