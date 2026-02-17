La tensión entre Samahara Lobatón y Youna volvió a hacerse pública luego de que el barbero revelara en una transmisión en vivo de TikTok que recibió comentarios que consideró ofensivos durante el sorteo de su rifa pro-salud, organizada para costear su tratamiento tras ser diagnosticado con leucemia. “Lo que pasó hoy día fue una falta de respeto hacia mi persona, porque hay temas que se tratan netamente en privado”, expresó visiblemente afectado.

El conflicto sorprendió a sus seguidores, ya que en semanas recientes ambos habían mostrado señales de acercamiento y cordialidad en sus interacciones por TikTok, en el que incluso usuarios calificaban sus conversaciones como su “novela turca”. Sin embargo, el episodio ocurrido el 16 de febrero evidenciaría un quiebre en la relación como padres, luego de que Youna le dio un especial sorpresa por San valentin a la madre de su hija.

Youna pone en duda apoyo que recibió de Samahara Lobatón con la rifa pro-dalud

Durante su transmisión, Youna —quien actualmente reside en Estados Unidos— relató que mientras anunciaba a los ganadores del sorteo notó que Samahara Lobatón ingresó al en vivo y dejó un comentario que lo incomodó, lo que interpretó como una falta de consideración pese al respaldo que, según él, ella venía mostrándole. “Ella me dijo que yo era un egoísta con mi hija y que yo era un narcisista con mi hija y que yo no voy a cambiar”, afirmó.

El creador de contenido señaló que le resultó contradictorio que, tras días de apoyo público hacia su campaña solidaria, ella decidiera intervenir en ese momento. “No vas a tumbar todo lo que estás haciendo supuestamente con corazón y cariño en un live”, manifestó el barbero y agregó: "No le bastó comentarlo acá porque la gente vio que cuando yo estaba hablando… me paré un rato, leí y dije: no puedo creerlo”.

Youna resaltó el cambop de Samahara Lobatón, pero lamenta su actitud

Pese al conflicto, Youna aclaró que mantiene afecto y respeto por la hija de Melissa Klug por ser la madre de su hija. “La respeto mucho… la quiero mucho porque es la mamá de mi hija”, afirmó. El influencer también destacó que el acercamiento entre ambos había surgido de manera espontánea y que disfrutaba la dinámica que mostraban en redes, ya que el público percibía una versión distinta de ella. “Ahora la quiero porque yo no estoy aprendiendo a quererla”, agregó el barbero.

Sin embargo, el barbero considera que la situación se salió de control por la forma en que se manejó el desacuerdo. “Samahara no sabe controlar sus impulsos… hay cosas que deberían aclararse al interno y las hace públicas”, recalcó, dejando en claro que ese fue el detonante principal de su molestia.