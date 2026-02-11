Melissa Klug se sumó a la transmisión en vivo que realizaban Samahara Lobatón y Youna para apoyar la rifa del barbero. Foto: Composición LR

Melissa Klug sorprendió a sus seguidores tras aparecer de manera inesperada en una transmisión en vivo de TikTok que realizaban Samahara Lobatón y Youna. El live, que vienen realizando a diario, tiene como finalidad apoyar al barbero, quien viene organizando una rifa solidaria tras anunciar su lucha contra la leucemia.

Durante la transmisión, ambos influencers interactuaban con sus seguidores cuando se produjo un momento que rápidamente se volvió comentado. La aparición de la ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió a los cientos de usuarios conectados.

Melissa deja mensaje de apoyo a Youna durante live

En medio de la transmisión, Melissa Klug ingresó a la habitación donde se encontraba su hija conversando con Youna. La escena no pasó desapercibida y fue tomada con humor por el barbero.

“Enfoca para que se vea a mi suegra”, comentó Youna entre risas, generando la reacción inmediata de los usuarios que seguían la transmisión en TikTok.

La presencia de Melissa se dio en el marco del live solidario que Youna realiza a diario para recaudar fondos a través de una rifa, iniciativa que busca ayudarlo a afrontar su tratamiento tras ser diagnosticado con leucemia. Durante su breve participación, la empresaria se mostró cercana y alentó a los seguidores a sumarse a la causa.

Antes de retirarse, Melissa Klug aprovechó el momento para dirigirse directamente a su exyerno y dedicarle un mensaje en plena transmisión. “Que llegues a tu objetivo, que te compren todo. El moradito, ahí está el número. Chau, hijito. Pórtate bien, cuídate. Que Dios te bendiga”, expresó.

Tras su despedida, el live continuó con normalidad, mientras Youna y Samahara agradecían el apoyo recibido y recordaban a sus seguidores de colaborar con la rifa solidaria.

Youna descarta retomar su relación amorosa con Samahara

En transmisiones anteriores, Youna fue enfático al descartar cualquier posibilidad de retomar una relación sentimental con Samahara Lobatón. El influencer señaló que no existe intención alguna de volver como pareja y que su vínculo está enfocado únicamente en la crianza de su hija.

“Para tristeza de todos, siempre vamos a seguir siendo padre de Xianna nada más, no va a haber nada entre nosotros, por ningún lado ha habido intención”, manifestó, dejando en claro que su relación con la hija de Melissa Klug es estrictamente parental.