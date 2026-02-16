Verónica González meses atrás aseguró que estaba embarazada de Josimar, quien lo negó rotundamente. | Composición LR / Google

Verónica González meses atrás aseguró que estaba embarazada de Josimar, quien lo negó rotundamente. | Composición LR / Google

Josimar Fidel vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, el motivo responde a la reaparición de Verónica González, quien meses atrás afirmó estar embarazada de mellizos del cantante y ahora genera sorpresa por su imagen actual.

Videos y fotografías recientes difundidos en plataformas digitales muestran a la joven con prendas ajustadas y un abdomen plano, pese a que, según su propio testimonio previo, ya debería encontrarse en una etapa avanzada de gestación.

'Prima' de Josimar limitó los comentarios tras especulaciones de su embarazo.

Prima de Josimar y el embarazo que generó polémica

La controversia se inició en octubre de 2025, cuando Verónica González se presentó en el programa 'Magaly TV, La Firme'. En ese espacio televisivo aseguró que esperaba dos hijos del intérprete y sostuvo que él conocía la situación desde un inicio.

En aquella entrevista, la joven indicó que incluso se habrían conversado posibles acuerdos y la realización de una prueba de ADN, declaraciones que generaron un fuerte impacto mediático y múltiples reacciones.

Josimar negó que Verónica esté embarazada de él

Las afirmaciones de González tomaron mayor relevancia debido a que la relación fue señalada como una presunta infidelidad a María Fe Saldaña. Frente a ello, el cantante negó públicamente la existencia del embarazo y optó por no profundizar en el tema.

Desde entonces, el artista mantuvo una postura firme, alejándose de nuevas declaraciones y evitando alimentar la controversia que se extendió en redes y programas de espectáculos.

Reaparición de Verónica González reaviva las dudas sobre su embarazo

La difusión de los recientes videos volvió a encender el debate entre los usuarios. Muchos recordaron que el supuesto embarazo ya debía evidenciarse con claridad, lo que dio paso a una ola de especulaciones.

Entre los comentarios surgieron diversas hipótesis, desde una posible pérdida hasta la idea de que el embarazo nunca habría existido, coincidiendo con la versión que el salsero sostuvo desde el inicio. Asimismo, la venezolana optó por limitar los comentarios en la publicación que compartió. Cabe recordar que, tras anunciar su embarazo, la joven solía usar ropa holgada o evitar mostrar el abdomen en redes sociales. Mientras tanto, Josimar continúa sin modificar su postura frente a un caso que sigue generando debate.