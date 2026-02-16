‘Prima’ de Josimar sorprende al mostrarse sin vientre de embarazo pese a decir que esperaba mellizos del salsero
Nuevas imágenes difundidas en redes reactivan la polémica alrededor de Josimar, luego de que la joven que aseguró esperar a sus hijos reapareciera sin signos visibles de gestación.
- Michelle Soifer fue empapada y pintada en celebración de carnavales: "Destruida quedé"
- Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó
Josimar Fidel vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, el motivo responde a la reaparición de Verónica González, quien meses atrás afirmó estar embarazada de mellizos del cantante y ahora genera sorpresa por su imagen actual.
Videos y fotografías recientes difundidos en plataformas digitales muestran a la joven con prendas ajustadas y un abdomen plano, pese a que, según su propio testimonio previo, ya debería encontrarse en una etapa avanzada de gestación.
'Prima' de Josimar limitó los comentarios tras especulaciones de su embarazo.
PUEDES VER: 'Prima' de Josimar reafirma estar embarazada del cantante debido a un delicado diagnóstico médico: 'Haré la prueba de ADN'
Prima de Josimar y el embarazo que generó polémica
La controversia se inició en octubre de 2025, cuando Verónica González se presentó en el programa 'Magaly TV, La Firme'. En ese espacio televisivo aseguró que esperaba dos hijos del intérprete y sostuvo que él conocía la situación desde un inicio.
En aquella entrevista, la joven indicó que incluso se habrían conversado posibles acuerdos y la realización de una prueba de ADN, declaraciones que generaron un fuerte impacto mediático y múltiples reacciones.
Josimar negó que Verónica esté embarazada de él
Las afirmaciones de González tomaron mayor relevancia debido a que la relación fue señalada como una presunta infidelidad a María Fe Saldaña. Frente a ello, el cantante negó públicamente la existencia del embarazo y optó por no profundizar en el tema.
Desde entonces, el artista mantuvo una postura firme, alejándose de nuevas declaraciones y evitando alimentar la controversia que se extendió en redes y programas de espectáculos.
PUEDES VER: Josimar acusa a su ‘prima’ de chantaje y niega audios reveladores que confirmarían infidelidad: 'Puede ser una IA'
Reaparición de Verónica González reaviva las dudas sobre su embarazo
La difusión de los recientes videos volvió a encender el debate entre los usuarios. Muchos recordaron que el supuesto embarazo ya debía evidenciarse con claridad, lo que dio paso a una ola de especulaciones.
Entre los comentarios surgieron diversas hipótesis, desde una posible pérdida hasta la idea de que el embarazo nunca habría existido, coincidiendo con la versión que el salsero sostuvo desde el inicio. Asimismo, la venezolana optó por limitar los comentarios en la publicación que compartió. Cabe recordar que, tras anunciar su embarazo, la joven solía usar ropa holgada o evitar mostrar el abdomen en redes sociales. Mientras tanto, Josimar continúa sin modificar su postura frente a un caso que sigue generando debate.