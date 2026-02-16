HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

‘Prima’ de Josimar sorprende al mostrarse sin vientre de embarazo pese a decir que esperaba mellizos del salsero

Nuevas imágenes difundidas en redes reactivan la polémica alrededor de Josimar, luego de que la joven que aseguró esperar a sus hijos reapareciera sin signos visibles de gestación.

Verónica González meses atrás aseguró que estaba embarazada de Josimar, quien lo negó rotundamente.
Josimar Fidel vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, el motivo responde a la reaparición de Verónica González, quien meses atrás afirmó estar embarazada de mellizos del cantante y ahora genera sorpresa por su imagen actual.

Videos y fotografías recientes difundidos en plataformas digitales muestran a la joven con prendas ajustadas y un abdomen plano, pese a que, según su propio testimonio previo, ya debería encontrarse en una etapa avanzada de gestación.

'Prima' de Josimar limitó los comentarios tras especulaciones de su embarazo.

PUEDES VER: 'Prima' de Josimar reafirma estar embarazada del cantante debido a un delicado diagnóstico médico: 'Haré la prueba de ADN'

Prima de Josimar y el embarazo que generó polémica

La controversia se inició en octubre de 2025, cuando Verónica González se presentó en el programa 'Magaly TV, La Firme'. En ese espacio televisivo aseguró que esperaba dos hijos del intérprete y sostuvo que él conocía la situación desde un inicio.

En aquella entrevista, la joven indicó que incluso se habrían conversado posibles acuerdos y la realización de una prueba de ADN, declaraciones que generaron un fuerte impacto mediático y múltiples reacciones.

Josimar negó que Verónica esté embarazada de él

Las afirmaciones de González tomaron mayor relevancia debido a que la relación fue señalada como una presunta infidelidad a María Fe Saldaña. Frente a ello, el cantante negó públicamente la existencia del embarazo y optó por no profundizar en el tema.

Desde entonces, el artista mantuvo una postura firme, alejándose de nuevas declaraciones y evitando alimentar la controversia que se extendió en redes y programas de espectáculos.

PUEDES VER: Josimar acusa a su ‘prima’ de chantaje y niega audios reveladores que confirmarían infidelidad: 'Puede ser una IA'

Reaparición de Verónica González reaviva las dudas sobre su embarazo

La difusión de los recientes videos volvió a encender el debate entre los usuarios. Muchos recordaron que el supuesto embarazo ya debía evidenciarse con claridad, lo que dio paso a una ola de especulaciones.

Entre los comentarios surgieron diversas hipótesis, desde una posible pérdida hasta la idea de que el embarazo nunca habría existido, coincidiendo con la versión que el salsero sostuvo desde el inicio. Asimismo, la venezolana optó por limitar los comentarios en la publicación que compartió. Cabe recordar que, tras anunciar su embarazo, la joven solía usar ropa holgada o evitar mostrar el abdomen en redes sociales. Mientras tanto, Josimar continúa sin modificar su postura frente a un caso que sigue generando debate.

Conciertos en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para Josimar, Alexander Abreu, Maykel Blanco, Brunella Torpoco y más artistas

Verónica González, ‘prima’ de Josimar, muestra ecografía de su avanzando embarazo de mellizos: "El tiempo pasa y no se detiene"

Josimar dedica sentido mensaje por la muerte de cantante colombiano Yeison Jiménez: "Qué dolor tan grande"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Matilde León explica por qué Stefano Salvini apareció en estado de abandono en la calle: "Creamos un proyecto"

Monserrat Seminario le pidió disculpas a Melcochita por San Valentín: "Cometí un error tan grande por dinero"

Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

