HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Entretenimiento

Conciertos en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para Josimar, Brunella Torpoco, Alexander Abreu y más artistas

El 'Palmeras Festival' reunirá a estos grandes exponentes de la salsa cubana el 7 de febrero en el Estadio Musga, junto a artistas locales como Josimar y Brunella Torpoco.

Comienza febrero con una atractiva cartelera musical en Lima, destacando los eventos de salsa protagonizados por Maykel Blanco y Alexander Abreu.
Comienza febrero con una atractiva cartelera musical en Lima, destacando los eventos de salsa protagonizados por Maykel Blanco y Alexander Abreu. | Fotos: difusión.

Empezamos febrero con una variada cartelera musical. Además de los grandes eventos de cumbia programados para este mes como el aniversario 33 de Corazón Serrano y el versus de Son del Duke y Amor Rebelde en Cajamarca, se han organizado otros espectáculos para los amantes de la salsa. No solo con artistas nacionales, sino también con figuras reconocidas del extranjero como Maykel Blanco y Alexander Abreu.

Reconocidos por su potencia escénica y su capacidad de encender cualquier pista, Alexander Abreu destaca por su nivel musical y su sello inconfundible, mientras que Maykel Blanco llega con un show explosivo, moderno y cargado de swing. En conjunto, ambos artistas representan lo mejor de la escuela cubana y su impacto en la salsa actual.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Los Prisioneros regresan a Lima en 2026: fecha, lugar del concierto y cómo comprar entradas

lr.pe

'Palmeras Festival' lleva su salsa a Comas

Uno de los eventos más esperados es la nueva edición de ‘Palmeras Festival’, que tendrá como protagonistas a Maykel Blanco y Alexander Abreu, los máximos exponentes de la salsa cubana en la actualidad. Los artistas extranjeros se reencontrarán con sus seguidores peruanos este sábado 7 de febrero en el Estadio Musga, en Trapiche – Comas, con un formato más grande que convertirá Lima Norte en el epicentro del baile, el sabor y la celebración.

Alexander Abreu & Havana D’Primera y Maykel Blanco y su Salsa Mayor, quienes llegan a Lima para hacer bailar al público con lo mejor de su salsa, estarán acompañados por artistas nacionales, entre ellos Josimar y su Yambú, Brunella Torpoco, Caballito Sabor de Labana, Ángel Mejía, Chevy y su caliente, A Conquistar y La Patente. Todos ellos completan una gran cartelera que te harán vivir una noche de salsa inolvidable. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Comas. Foto: difusión.

Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Comas. Foto: difusión.

Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Miraflores

Lima será escenario de dos jornadas dedicadas a la salsa cubana con la llegada de Alexander Abreu y Maykel Blanco. La primera presentación se realizará el viernes 6 de febrero en El Miraflorino, ubicado en el distrito de Miraflores. Será una noche ideal para vivir la música de cerca, con un ambiente vibrante y la energía que caracteriza a la salsa cubana en su máxima expresión. 

Los cubanos no estarán solos. La China Susel Gómez, Lachy Fortuna y Ronny Lopez los acompañarán. Este concierto se desarrollará en un formato más cercano al público, lo que permitirá una experiencia directa entre los artistas y los asistentes. Las entradas y reservas se pueden conseguir al 949 296 671 o escribiendo al Instagram de El Miraflorino.

Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Miraflores. Foto: difusión.

Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Miraflores. Foto: difusión.

Notas relacionadas
Los Prisioneros regresan a Lima en 2026: fecha, lugar del concierto y cómo comprar entradas

Los Prisioneros regresan a Lima en 2026: fecha, lugar del concierto y cómo comprar entradas

LEER MÁS
Hombres G en Lima 2026: fecha del concierto y cómo comprar entradas para el Estadio Nacional

Hombres G en Lima 2026: fecha del concierto y cómo comprar entradas para el Estadio Nacional

LEER MÁS
Entradas para BTS 2026 en Argentina, Colombia, Chile y Perú: precios estimados en Ticketmaster

Entradas para BTS 2026 en Argentina, Colombia, Chile y Perú: precios estimados en Ticketmaster

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falleció a los 71 años Catherine O'Hara, actriz de 'Mi pobre angelito'

Falleció a los 71 años Catherine O'Hara, actriz de 'Mi pobre angelito'

LEER MÁS
Macaulay Culkin destrozado por la muerte de Catherine O'Hara, su madre en 'Mi pobre angelito': "Mamá, pensé que teníamos más tiempo"

Macaulay Culkin destrozado por la muerte de Catherine O'Hara, su madre en 'Mi pobre angelito': "Mamá, pensé que teníamos más tiempo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Entretenimiento

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Conciertos febrero 2026: horarios, lugares, precios y dónde comprar entradas de los mejores eventos para este nuevo mes

Hombres G vuelve a Lima con show en el Estadio Nacional: cuándo es el concierto y cómo comprar entradas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025