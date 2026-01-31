Conciertos en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para Josimar, Brunella Torpoco, Alexander Abreu y más artistas
El 'Palmeras Festival' reunirá a estos grandes exponentes de la salsa cubana el 7 de febrero en el Estadio Musga, junto a artistas locales como Josimar y Brunella Torpoco.
Empezamos febrero con una variada cartelera musical. Además de los grandes eventos de cumbia programados para este mes como el aniversario 33 de Corazón Serrano y el versus de Son del Duke y Amor Rebelde en Cajamarca, se han organizado otros espectáculos para los amantes de la salsa. No solo con artistas nacionales, sino también con figuras reconocidas del extranjero como Maykel Blanco y Alexander Abreu.
Reconocidos por su potencia escénica y su capacidad de encender cualquier pista, Alexander Abreu destaca por su nivel musical y su sello inconfundible, mientras que Maykel Blanco llega con un show explosivo, moderno y cargado de swing. En conjunto, ambos artistas representan lo mejor de la escuela cubana y su impacto en la salsa actual.
'Palmeras Festival' lleva su salsa a Comas
Uno de los eventos más esperados es la nueva edición de ‘Palmeras Festival’, que tendrá como protagonistas a Maykel Blanco y Alexander Abreu, los máximos exponentes de la salsa cubana en la actualidad. Los artistas extranjeros se reencontrarán con sus seguidores peruanos este sábado 7 de febrero en el Estadio Musga, en Trapiche – Comas, con un formato más grande que convertirá Lima Norte en el epicentro del baile, el sabor y la celebración.
Alexander Abreu & Havana D’Primera y Maykel Blanco y su Salsa Mayor, quienes llegan a Lima para hacer bailar al público con lo mejor de su salsa, estarán acompañados por artistas nacionales, entre ellos Josimar y su Yambú, Brunella Torpoco, Caballito Sabor de Labana, Ángel Mejía, Chevy y su caliente, A Conquistar y La Patente. Todos ellos completan una gran cartelera que te harán vivir una noche de salsa inolvidable. Las entradas están a la venta en Teleticket.
Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Comas. Foto: difusión.
Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Miraflores
Lima será escenario de dos jornadas dedicadas a la salsa cubana con la llegada de Alexander Abreu y Maykel Blanco. La primera presentación se realizará el viernes 6 de febrero en El Miraflorino, ubicado en el distrito de Miraflores. Será una noche ideal para vivir la música de cerca, con un ambiente vibrante y la energía que caracteriza a la salsa cubana en su máxima expresión.
Los cubanos no estarán solos. La China Susel Gómez, Lachy Fortuna y Ronny Lopez los acompañarán. Este concierto se desarrollará en un formato más cercano al público, lo que permitirá una experiencia directa entre los artistas y los asistentes. Las entradas y reservas se pueden conseguir al 949 296 671 o escribiendo al Instagram de El Miraflorino.
Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Miraflores. Foto: difusión.