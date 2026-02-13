Samahara Lobatón atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante la transmisión en vivo de 'Arriba Mi Gente', la joven influencer rompió en llanto al revelar que su hijo Asael, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El pequeño, nacido prematuramente el 3 de octubre de 2025 en Estados Unidos, aún no puede respirar por sí mismo. Su condición se agravó tras contagiarse de gripe por parte de su hermana, lo que lo dejó vulnerable y derivó en un cuadro más complejo.

La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón explicó que, debido a sus bajas defensas, el bebé enfrenta bronquiolitis y neumonía severa. Conmovida por la situación, pidió a sus seguidores que se unan en oración por la recuperación del menor, convencida de que la fe y el apoyo colectivo pueden marcar la diferencia en este complicado momento.

"No puede respirar por sí solo":

Todo sucedió el 12 de febrero, en 'Arriba Mi Gente'. Samahara Lobatón, una de las invitadas del programa de Latina, lloró al hablar sobre la delicada situación de su hijo. Según manifestó, la salud del bebé se complicó tras contagiarse de gripe, debido a que es prematuro y no cuenta con buenas defensas.

"Por más que yo haga una burbuja en mi casa, los gérmenes salen. Mi hijita chiquita lo contagió de gripe. Es un bebé prematuro y no tiene defensas como debería. Nació mucho antes de tiempo y eso también le juega en contra", declaró. En ese contexto, señaló que Asael enfrenta complicaciones que lo mantienen en la UCI conectado a una máquina para poder respirar. "Tiene bronquiolitis y neumonía severa y está entubado en UCI porque no puede respirar por sí solo", agregó.

Samahara Lobatón pide oraciones por la salud de su hijo Asael

Más adelante, Samahara confesó que se siente agotada en medio de esta situación, pero encuentra fuerza en el amor a sus hijos. "Para mí es difícil no dormir en las madrugadas, levantarme todos los días, llevar a mis hijas al colegio, venir a trabajar, seguir con mi vida, pero estoy parada y sigo adelante por ellos tres", agregó conmovida. Recordamos que la influencer de 24 años tuvo a su primogénita con el barbero Youna, mientras que su segunda hija y el pequeño Asael son fruto de su relación con Bryan Torres, quien semanas atrás la agredió físicamente.

Por último, la personalidad de internet encomendó oraciones a sus seguidores por la recuperación de Asael, a quien espera tener nuevamente en su hogar. "Yo sé que Dios es bueno y va a poner a mi hijo en mis brazos. Tiene ocho días internado y sé que estará en mi casa y en mis brazos. Espero hoy día poder ir a UCI y verlo con una cánula de alto flujo y no entubado. Lo único que están esperando es que pueda respirar por sí solo. Lo pido por mi Instagram y mis redes: la oración mueve montañas y yo sé que Dios va a obrar en él y va a hacer un milagro", sentenció.