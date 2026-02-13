HOYSuscripcion LR Focus

Samahara Lobatón rompe en llanto al revelar que su hijo Asael sigue en UCI y pide oraciones: "Sé que estará en mis brazos"

La influencer Samahara Lobatón contó entre lágrimas que su bebé con Bryan Torres enfrenta complicaciones severas tras haber sido contagiado de gripe. El pequeño Asael nació hace 5 meses de manera prematura.

Samahara Lobatón tiene tres hijos. Los dos últimos son fruto de su relación con Bryan Torres.
Samahara Lobatón tiene tres hijos. Los dos últimos son fruto de su relación con Bryan Torres. | Foto: composición LR/Instagram/Latina

Samahara Lobatón atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante la transmisión en vivo de 'Arriba Mi Gente', la joven influencer rompió en llanto al revelar que su hijo Asael, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El pequeño, nacido prematuramente el 3 de octubre de 2025 en Estados Unidos, aún no puede respirar por sí mismo. Su condición se agravó tras contagiarse de gripe por parte de su hermana, lo que lo dejó vulnerable y derivó en un cuadro más complejo.

La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón explicó que, debido a sus bajas defensas, el bebé enfrenta bronquiolitis y neumonía severa. Conmovida por la situación, pidió a sus seguidores que se unan en oración por la recuperación del menor, convencida de que la fe y el apoyo colectivo pueden marcar la diferencia en este complicado momento.

PUEDES VER: Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: 'Espero que haya recapacitado'

lr.pe

"No puede respirar por sí solo":

Todo sucedió el 12 de febrero, en 'Arriba Mi Gente'. Samahara Lobatón, una de las invitadas del programa de Latina, lloró al hablar sobre la delicada situación de su hijo. Según manifestó, la salud del bebé se complicó tras contagiarse de gripe, debido a que es prematuro y no cuenta con buenas defensas.

"Por más que yo haga una burbuja en mi casa, los gérmenes salen. Mi hijita chiquita lo contagió de gripe. Es un bebé prematuro y no tiene defensas como debería. Nació mucho antes de tiempo y eso también le juega en contra", declaró. En ese contexto, señaló que Asael enfrenta complicaciones que lo mantienen en la UCI conectado a una máquina para poder respirar. "Tiene bronquiolitis y neumonía severa y está entubado en UCI porque no puede respirar por sí solo", agregó.

PUEDES VER: Youna comparte mensaje de Samahara Lobatón y muestra su pedido por San Valentín: 'Te funo'

lr.pe

Samahara Lobatón pide oraciones por la salud de su hijo Asael

Más adelante, Samahara confesó que se siente agotada en medio de esta situación, pero encuentra fuerza en el amor a sus hijos. "Para mí es difícil no dormir en las madrugadas, levantarme todos los días, llevar a mis hijas al colegio, venir a trabajar, seguir con mi vida, pero estoy parada y sigo adelante por ellos tres", agregó conmovida. Recordamos que la influencer de 24 años tuvo a su primogénita con el barbero Youna, mientras que su segunda hija y el pequeño Asael son fruto de su relación con Bryan Torres, quien semanas atrás la agredió físicamente.

Por último, la personalidad de internet encomendó oraciones a sus seguidores por la recuperación de Asael, a quien espera tener nuevamente en su hogar. "Yo sé que Dios es bueno y va a poner a mi hijo en mis brazos. Tiene ocho días internado y sé que estará en mi casa y en mis brazos. Espero hoy día poder ir a UCI y verlo con una cánula de alto flujo y no entubado. Lo único que están esperando es que pueda respirar por sí solo. Lo pido por mi Instagram y mis redes: la oración mueve montañas y yo sé que Dios va a obrar en él y va a hacer un milagro", sentenció.

