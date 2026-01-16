Melissa Klug cuestionó la reacción tardía de Abel Lobatón, padre de Samahara Lobatón, tras enterarse de que su hija fue agredida por Bryan Torres. La empresaria se presentó en vivo en el programa ‘Amor y fuego’ y respondió a un comentario de ‘Peluchín’, quien señaló que, de ser el papá de la influencer, ya habría confrontado al salsero.

Ante ello, la llamada ‘blanca de Chucuito’ coincidió con la opinión del presentador y, completamente indignada, criticó el accionar de su expareja frente a este delicado episodio. “Es correcto. Si él hubiera actuado, ya lo estaría buscando por cielo y tierra. Lo ha debido de encontrar y como hombre, darle la misma paliza que le dieron a su propia hija”, declaró, molesta y afectada a la vez.

Melissa Klug revela que Abel Lobatón la contactó dos días después de las imágenes de Samahara con Bryan

Melissa Klug contó durante la entrevista que Abel Lobatón le escribió por WhatsApp dos días después de emitirse las imágenes de la agresión que sufrió Samahara Lobatón por parte de Bryan Torres. Según contó, el exfutbolista le preguntó: “¿Qué vamos a hacer?”. Frente a esto, la empresaria le respondió que ya había denunciado al cantante ante las autoridades.

“Me escribió. Me dijo: ‘¿Qué vamos hacer?’. Yo le dije: ‘¿Qué vamos? Yo ya actué’. Me dice: “Voy a hablar con Samahara y me manda un pantallazo donde ella lo manda a volar”, señaló con semblante serio.

Además, Klug reveló que Samahara Lobatón rechazó la ayuda que su padre intentó brindarle. “Le escribió: ‘Hijita, estás conmigo’. Le puso que quería apoyarla y ella le dijo: ‘No te metas’ y él le puso: ‘Te amo’”, expresó la empresaria.

Melissa Klug asegura que Samahara no quiere denunciar a Bryan Torres

Melissa Klug afirmó que Samahara Lobatón no quiere denunciar a Bryan Torres ante las autoridades y que tampoco hace caso a sus recomendaciones ni a las de sus hermanas

“Yo he recurrido a sus amigas, las he llamado y las he traído a mi casa y no quiere hacer caso. Todos le dicen denuncia y no quiere hacer caso”, contó la empresaria, al explicar que incluso contactó a las amigas de la influencer para intentar hacerle reflexionar.