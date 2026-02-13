HOYSuscripcion LR Focus

Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: "Llevaría a mi hija"

La influencer Samahara Lobatón confirmó en una transmisión en vivo que viajaría a Estados Unidos para reencontrarse con Youna, padre de su hija. Sin embargo, aclaró que tomará la decisión cuando su hijo menor salga de UCI.

Youna y Samahara Lobatón siguen apareciendo juntos en TikTok. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
La vida personal de Samahara Lobatón vuelve a captar la atención pública. En medio de la reciente polémica que la vinculó con Bryan Torres, la influencer sorprendió al admitir que aceptaría viajar a Estados Unidos para reencontrarse con Youna, padre de su hija mayor.

El anuncio no se dio en una entrevista formal, sino durante una transmisión en vivo que ambos realizaron para impulsar una rifa solidaria destinada a cubrir parte de los gastos médicos del barbero, quien atraviesa un tratamiento contra el cáncer. En ese espacio digital surgió la posibilidad de financiar el viaje de Samahara Lobatón, propuesta que terminó recibiendo una respuesta afirmativa, aunque con una condición puntual.

PUEDES VER: Samahara Lobatón le pregunta en vivo a Youna si aún la ama y el barbero sorprende con su respuesta: 'Te quiero muchísimo'

Samahara Lobatón iría a Estados Unidos para estar con Youna

Durante la transmisión, varios usuarios plantearon la idea de organizar una dinámica para costear el pasaje de la influencer a Estados Unidos. Fue entonces cuando Youna le trasladó directamente la pregunta y mencionó incluso detalles logísticos, como la estadía y el alojamiento en Florida, donde —según recordó— ya se habían hospedado anteriormente.

En un inicio, Samahara Lobatón tomó el comentario con ligereza; sin embargo, conforme avanzó la conversación, dejó clara su postura. “Sí (iría), pero mi hijo debe salir de UCI para dejarla con mi abuela. Llevo a mi hija para que vea a su papá”, expresó. De esta manera, condicionó el viaje a la recuperación de su hijo menor, quien permanece internado y bajo observación médica constante.

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela que convivió 15 días con Youna en EE.UU. antes de dar a luz a su último hijo: 'Somos amigos'

Youna feliz de reencontrarse con Samahara Lobatón y su hija

La respuesta de Samahara Lobatón provocó una reacción inmediata en Youna, quien no ocultó su emoción ante la posibilidad de ver nuevamente a su hija en medio del complejo proceso de salud que atraviesa. Visiblemente conmovido, el barbero confesó cuánto significa para él la presencia de la menor en su vida.

“Cuando bajes del avión paras en mis brazos para abrazar (...) Me sentiría feliz estando con mi hija, yo te juro que mi semblante cambia cada vez que Xianna está cerca”, manifestó durante el en vivo. Además, reveló que mientras permanecía hospitalizado evitaba llamarla porque temía derrumbarse emocionalmente.

Samahara Lobatón rompe en llanto al revelar que su hijo Asael sigue en UCI y pide oraciones: "Sé que estará en mis brazos"

Samahara Lobatón rompe en llanto al revelar que su hijo Asael sigue en UCI y pide oraciones: "Sé que estará en mis brazos"

Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: "Espero que haya recapacitado"

Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: "Espero que haya recapacitado"

Youna comparte mensaje de Samahara Lobatón y muestra su pedido por San Valentín: "Te funo"

Youna comparte mensaje de Samahara Lobatón y muestra su pedido por San Valentín: "Te funo"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: "Fue un poco cruel"

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, revela que fue operada con éxito de la columna tras el accidente: "Tenía miedo, pero está tranquila"

Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, revela que fue operada con éxito de la columna tras el accidente: “Tenía miedo, pero está tranquila”

¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

