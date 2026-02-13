Samahara Lobatón acepta que dejaría Perú para ir a Estados Unidos a ver a Youna: "Llevaría a mi hija"

La vida personal de Samahara Lobatón vuelve a captar la atención pública. En medio de la reciente polémica que la vinculó con Bryan Torres, la influencer sorprendió al admitir que aceptaría viajar a Estados Unidos para reencontrarse con Youna, padre de su hija mayor.

El anuncio no se dio en una entrevista formal, sino durante una transmisión en vivo que ambos realizaron para impulsar una rifa solidaria destinada a cubrir parte de los gastos médicos del barbero, quien atraviesa un tratamiento contra el cáncer. En ese espacio digital surgió la posibilidad de financiar el viaje de Samahara Lobatón, propuesta que terminó recibiendo una respuesta afirmativa, aunque con una condición puntual.

Samahara Lobatón iría a Estados Unidos para estar con Youna

Durante la transmisión, varios usuarios plantearon la idea de organizar una dinámica para costear el pasaje de la influencer a Estados Unidos. Fue entonces cuando Youna le trasladó directamente la pregunta y mencionó incluso detalles logísticos, como la estadía y el alojamiento en Florida, donde —según recordó— ya se habían hospedado anteriormente.

En un inicio, Samahara Lobatón tomó el comentario con ligereza; sin embargo, conforme avanzó la conversación, dejó clara su postura. “Sí (iría), pero mi hijo debe salir de UCI para dejarla con mi abuela. Llevo a mi hija para que vea a su papá”, expresó. De esta manera, condicionó el viaje a la recuperación de su hijo menor, quien permanece internado y bajo observación médica constante.

Youna feliz de reencontrarse con Samahara Lobatón y su hija

La respuesta de Samahara Lobatón provocó una reacción inmediata en Youna, quien no ocultó su emoción ante la posibilidad de ver nuevamente a su hija en medio del complejo proceso de salud que atraviesa. Visiblemente conmovido, el barbero confesó cuánto significa para él la presencia de la menor en su vida.

“Cuando bajes del avión paras en mis brazos para abrazar (...) Me sentiría feliz estando con mi hija, yo te juro que mi semblante cambia cada vez que Xianna está cerca”, manifestó durante el en vivo. Además, reveló que mientras permanecía hospitalizado evitaba llamarla porque temía derrumbarse emocionalmente.