Espectáculos

Samahara Lobatón le pregunta en vivo a Youna si aún la ama y el barbero sorprende con su respuesta: "Te quiero muchísimo"

Durante un live de TikTok, Samahara Lobatón puso en aprietos a Youna con una inesperada pregunta sobre sus sentimientos. La respuesta del barbero dejó atónitos a miles de seguidores conectados.

Youna y Samahara Lobatón vienen realizando lives en TikTok. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

La influencer Samahara Lobatón volvió a captar la atención en redes sociales tras protagonizar un emotivo momento junto a su expareja Youna, durante una transmisión en vivo a través de TikTok. Frente a miles de espectadores, la hija de Melissa Klug no dudó en preguntarle abiertamente al barbero si aún la amaba, generando una reacción que rápidamente se viralizó.

La interacción se dio durante uno de los populares lives que ambos realizan esporádicamente, en los que comparten momentos relacionados a la crianza de su hija en común. Sin embargo, esta vez la conversación tomó un giro inesperado cuando Samahara Lobatón y Youna comenzaron a hablar sobre sus emociones pasadas, desatando una ola de comentarios entre los usuarios conectados.

Samahara Lobatón afirma que terminó con Bryan Torres en diciembre de 2025: 'Estoy soltera'



Samahara Lobatón pone en aprietos a Youna en plena transmisión de TikTok

Durante la charla, Samahara aprovechó la confianza del momento para lanzar una pregunta directa: “¿Aún me amas?”. La interrogante, lanzada sin filtros, tomó por sorpresa a Youna, quien sonrió de inmediato, generando una reacción visible para todos los presentes en la transmisión.

“Ya le dije, ‘Aún me amas. La sonrisa te va a llegar a la oreja’”, comentó Samahara Lobatón mientras observaba atentamente la expresión de su expareja. Según la influencer, la sonrisa del joven evidenciaba sentimientos que podrían no estar completamente resueltos.

Samahara Lobatón se une al live de su exnovio Youna para apoyarlo en su rifa prosalud: 'Dejamos de pelear por fin'



“No te amo, pero te quiero muchísimo”: la respuesta de Youna que sorprendió a fans

Ante la insistencia de los seguidores y de la propia Samahara Lobatón, Youna decidió responder con sinceridad. Su declaración no fue un simple “sí” o “no”, sino un extenso mensaje donde dejó claro el tipo de vínculo que aún lo une con la madre de su hija.

“No, no es que te ame porque creo que amarte sería ya mucho de mi parte con todos los problemas que hemos tenido, pero sí te quiero mucho”, respondió el barbero en vivo, añadiendo un matiz emocional que no pasó desapercibido.

A lo largo del live, Youna expresó con sinceridad sus sentimientos hacia Samahara. “Te quiero, te quiero mucho porque eres la de mi hija y te quiero muchísimo. por haberme dado una hija tan hermosa como la que tengo. Te quiero muchísimo por hacer los valores de mi hija tan hermosos como es. Te quiero muchísimo porque a lo largo de mi vida me enseñaste cómo ser padre”, señaló.

Finalmente, frente a la pregunta definitiva: “¿La amas o no?”, Youna fue contundente: “No, no la amo, pero sí le estoy dando todas las razones por las que la quiero. Pero no es un ‘te quiero’ normal... te quiero más que un ‘te quiero’”.

