La visita de María Becerra a Perú dejó más que música. La artista argentina, de 26 años, sorprendió al público no solo con su participación en el concierto por el 33 aniversario de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos, sino también con una experiencia fuera del escenario que generó gran repercusión.

Conocida como 'La Nena de Argentina' y autora de éxitos como 'Automático', 'Ojalá' y 'Corazón vacío', Becerra demostró que su conexión con el país trasciende lo musical. Su paso por Lima combinó espectáculo, el lanzamiento de un nuevo tema con la agrupación piurana y compromiso social, pues en el país cumplió su sueño de ser bombera.

María Becerra como bombera voluntaria

La cantante se integró por un día al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, donde vistió el uniforme oficial y participó en entrenamientos junto a profesionales. Durante la jornada, cargó equipos pesados, practicó maniobras y hasta rindió un examen básico de preparación.

En redes sociales, en un video de su experiencia, la cantante dejó en claro que se siente preparada para afrontar este tipo de situaciones. "En la próxima emergencia te rescato yo", manifestó con entusiasmo. La iniciativa fue celebrada por sus fans, quienes destacaron su compromiso y disposición para sumarse a una labor de servicio que exige disciplina y entrega.

María Becerra invitada especial en el concierto de Corazón Serrano

El sábado 7 de febrero, María Becerra fue una de las grandes sorpresas en el concierto por el 33 aniversario de Corazón Serrano, realizado en el Estadio de San Marcos en Lima. Allí, la artista no solo unió su voz a Cielo Fernández en 'Mix Poco Yo' y a Susana Alvarado en 'Adiós', sino que también estrenó un tema junto a Briela Cirilo, lo que marcó un momento especial en la celebración.

Su presencia en el escenario fue recibida con ovaciones y consolidó el vínculo artístico entre la cantante argentina y la agrupación peruana. El estreno musical reforzó la versatilidad de Becerra, quien continúa expandiendo su repertorio y acercándose a nuevos públicos en Latinoamérica.