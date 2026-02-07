Pedro Capó emociona a miles al cantar ‘Estoy enamorado’, tema inédito que grabó con Thalía, en el aniversario de Corazón Serrano
En el concierto por el 33 aniversario de Corazón Serrano, Pedro Capó sorprendió al público junto a Cielo Fernández interpretando el tema ‘Estoy enamorado’, originalmente grabado con Thalía.
- Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"
- Quién es Edu Baluarte, el joven chalaco que se luce como la voz masculina de Corazón Serrano
El escenario del Estadio San Marcos vibró con la presencia de Pedro Capó, quien se unió a Cielo Fernández para interpretar ‘Estoy enamorado’. La canción, que el artista grabó con Thalía, capturó la atención de todos los asistentes y los hizo corear cada verso.
Los fans destacaron la combinación de talento urbano y cumbia, reconociendo la capacidad de Corazón Serrano de reunir figuras internacionales en un mismo espectáculo. La interpretación generó cientos de videos en redes sociales, reflejando la emoción de los seguidores. Asimismo, el artista agradeció a la orquesta por la invitación.
TE RECOMENDAMOS
¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Concierto Corazón Serrano 2026 EN VIVO HOY: 'Mix Zúmbalo', 'La borrachita', 'No sufriré por nadie' y más temas en el aniversario 33
Éxito de Thalía y Pedro Capó revive con nueva versión con Corazón Serrano
‘Estoy enamorado’, sencillo lanzado en julio de 2010 dentro del álbum 'Primera fila: Thalía', volvió a cobrar vida en la voz de Capó junto a Cielo Fernández. Este tema forma parte de un repertorio que combina pop urbano con la fuerza de la cumbia, manteniendo vigente su legado internacional.
El público recibió con entusiasmo la interpretación, que se convirtió en uno de los momentos más comentados del aniversario 33 de Corazón Serrano. La fusión de estilos reafirmó la capacidad del grupo piurano para innovar y sorprender con cada colaboración.
PUEDES VER: Quién es Edu Baluarte, el joven chalaco que se luce como la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del legendario grupo de cumbia
Concierto por aniversario de Corazón Serrano
La emblemática agrupación celebró su 33 aniversario en el Estadio San Marcos, consolidando su lugar como referente de la cumbia peruana. El concierto comenzó a las 4:30 p. m., ofreciendo artistas sorpresa antes del show principal y elevando la expectativa de los asistentes.
Entre los invitados destacados se encuentran:
- William Luna
- María Becerra
- Ken-Y
- Américo
- Gente de Zona
- Pedro Capó
Cada presentación añadió diversidad y emoción, reafirmando la trayectoria de Corazón Serrano y su capacidad para atraer talentos internacionales.