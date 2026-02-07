Pedro Capó fue uno d elos invitados especiales del aniversario de Corazón Serrano. | Foto composición LR / Google /URPI

Pedro Capó fue uno d elos invitados especiales del aniversario de Corazón Serrano. | Foto composición LR / Google /URPI

El escenario del Estadio San Marcos vibró con la presencia de Pedro Capó, quien se unió a Cielo Fernández para interpretar ‘Estoy enamorado’. La canción, que el artista grabó con Thalía, capturó la atención de todos los asistentes y los hizo corear cada verso.

Los fans destacaron la combinación de talento urbano y cumbia, reconociendo la capacidad de Corazón Serrano de reunir figuras internacionales en un mismo espectáculo. La interpretación generó cientos de videos en redes sociales, reflejando la emoción de los seguidores. Asimismo, el artista agradeció a la orquesta por la invitación.

TE RECOMENDAMOS ¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Éxito de Thalía y Pedro Capó revive con nueva versión con Corazón Serrano

‘Estoy enamorado’, sencillo lanzado en julio de 2010 dentro del álbum 'Primera fila: Thalía', volvió a cobrar vida en la voz de Capó junto a Cielo Fernández. Este tema forma parte de un repertorio que combina pop urbano con la fuerza de la cumbia, manteniendo vigente su legado internacional.

El público recibió con entusiasmo la interpretación, que se convirtió en uno de los momentos más comentados del aniversario 33 de Corazón Serrano. La fusión de estilos reafirmó la capacidad del grupo piurano para innovar y sorprender con cada colaboración.

Concierto por aniversario de Corazón Serrano

La emblemática agrupación celebró su 33 aniversario en el Estadio San Marcos, consolidando su lugar como referente de la cumbia peruana. El concierto comenzó a las 4:30 p. m., ofreciendo artistas sorpresa antes del show principal y elevando la expectativa de los asistentes.

Entre los invitados destacados se encuentran:

William Luna

María Becerra

Ken-Y

Américo

Gente de Zona

Pedro Capó

Cada presentación añadió diversidad y emoción, reafirmando la trayectoria de Corazón Serrano y su capacidad para atraer talentos internacionales.