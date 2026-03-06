HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

José Balcázar: reprograman juicio por presunta difamación hasta el fin de su mandato presidencial

El jefe de estado solicitó que se aplace el juicio argumentando que tiene inmunidad presidencial. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque accedió al pedido y reprogramó el juicio del 6 de marzo al 27 de agosto.

Presidente José Balcázar solicitó aplazar su juicio oral por difamación en Lambayeque.
Presidente José Balcázar solicitó aplazar su juicio oral por difamación en Lambayeque. | Foto: difusión

El proceso judicial por presunta difamación contra el actual presidente interino, José María Balcázar, programado para este viernes 6 de marzo, fue postergado hasta el final de su mandato presidencial. La jueza Hiroko Sandra Hiyane Ramírez, del Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, tomó la decisión en respuesta al pedido del mandatario.

Únete a nuestro canal de política y economía

Balcázar solicitó al Poder Judicial modificar la fecha del juicio oral valiéndose del artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el cual indica que solo se le puede investigar al presidente de la República por cuatro supuestos: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de los supuestos constitucionales e impedir el funcionamiento del Congreso o del JNE. Por lo tanto, señaló que tiene inmunidad y que es improcedente un juicio penal mientras dure el ejercicio del cargo presidencial.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras esta solicitud, la jueza Hiroko Hiyane accedió a aplazar el juicio durante los próximos meses hasta el 27 de agosto a las 9.00 a. m., fecha en la que el mandatario ya dejaría sus funciones.

Además, señaló que la audiencia se realizaría de forma virtual.

PUEDES VER: En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

lr.pe

José Balcázar fue querellado por difamación

La querella contra Balcázar Zelada se remonta a su etapa previa a la presidencia, cuando fue denunciado por supuestamente proferir frases calificadas como ofensivas y difamatorias contra el abogado Yuri Díaz, exvicedecano del Colegio de Abogados de Lambayeque, a través de publicaciones en Facebook.

Según la denuncia, el jurista había mencionado que los comentarios publicados por Balcázar afectaban su honor y reputación, por lo que solicitó una reparación civil de 300 mil soles.

Cabe recordar que este no es el único desafío legal que afronta el mandatario. Balcázar también tiene pendiente una citación por el caso de presunta apropiación ilícita relacionada con su gestión en el Colegio de Abogados de Lambayeque, proceso que sigue en curso y la audiencia de inicio de juicio oral fue programada para el 16 de junio de 2026 a las 10:00 a.m. La presencia de Balcázar es obligatoria y, de no asistir, sería declarado "reo contumaz".

Notas relacionadas
José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

LEER MÁS
Maricarmen Alva sobre su derrota en votación para la Presidencia: "Balcázar era más fácil de manejar"

Maricarmen Alva sobre su derrota en votación para la Presidencia: "Balcázar era más fácil de manejar"

LEER MÁS
Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

LEER MÁS
Encuesta presidencial 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos

Encuesta presidencial 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

…Y el oráculo de Pachacámac habló con Garcilaso, por Eduardo González Viaña

Titular y funcionarios de la Corte de La Libertad participan en la reunión anual de presidentes y administradores del Poder Judicial

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Entérate cuál es tu local de votación vía link de ONPE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Entérate cuál es tu local de votación vía link de ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025