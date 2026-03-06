José Balcázar: reprograman juicio por presunta difamación hasta el fin de su mandato presidencial

El proceso judicial por presunta difamación contra el actual presidente interino, José María Balcázar, programado para este viernes 6 de marzo, fue postergado hasta el final de su mandato presidencial. La jueza Hiroko Sandra Hiyane Ramírez, del Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, tomó la decisión en respuesta al pedido del mandatario.

Balcázar solicitó al Poder Judicial modificar la fecha del juicio oral valiéndose del artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el cual indica que solo se le puede investigar al presidente de la República por cuatro supuestos: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de los supuestos constitucionales e impedir el funcionamiento del Congreso o del JNE. Por lo tanto, señaló que tiene inmunidad y que es improcedente un juicio penal mientras dure el ejercicio del cargo presidencial.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Tras esta solicitud, la jueza Hiroko Hiyane accedió a aplazar el juicio durante los próximos meses hasta el 27 de agosto a las 9.00 a. m., fecha en la que el mandatario ya dejaría sus funciones.

Además, señaló que la audiencia se realizaría de forma virtual.

José Balcázar fue querellado por difamación

La querella contra Balcázar Zelada se remonta a su etapa previa a la presidencia, cuando fue denunciado por supuestamente proferir frases calificadas como ofensivas y difamatorias contra el abogado Yuri Díaz, exvicedecano del Colegio de Abogados de Lambayeque, a través de publicaciones en Facebook.

Según la denuncia, el jurista había mencionado que los comentarios publicados por Balcázar afectaban su honor y reputación, por lo que solicitó una reparación civil de 300 mil soles.

Cabe recordar que este no es el único desafío legal que afronta el mandatario. Balcázar también tiene pendiente una citación por el caso de presunta apropiación ilícita relacionada con su gestión en el Colegio de Abogados de Lambayeque, proceso que sigue en curso y la audiencia de inicio de juicio oral fue programada para el 16 de junio de 2026 a las 10:00 a.m. La presencia de Balcázar es obligatoria y, de no asistir, sería declarado "reo contumaz".