El estreno de 'Valentina valiente' en Latina no solo presentó un primer capítulo cargado de emociones y giros inesperados. Durante el evento de lanzamiento, Alessandra Fuller desató alboroto al afirmar que su gran amiga Mayra Goñi se había besado en una discoteca con su coprotagonista, el actor mexicano Rodrigo Brand.

Las declaraciones de Fuller dejaron en shock a Goñi y, aunque más adelante aclaró el contexto de esas palabras, provocaron una reacción efusiva en Flavia Laos, quien también estuvo presente para respaldar a su amiga en esta fecha especial. Juntas, las tres actrices conforman el recordado trío de las 'quinceañeras peruanas', lo que hizo que el momento cobrara aún más relevancia en redes sociales.

Ale Fuller afirma que hubo beso entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand en discoteca, pero hace aclaración

Todo ocurrió durante el evento de estreno de 'Valentina valiente', la nueva apuesta de Latina protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand. El proyecto llamó la atención no solo por marcar el regreso de Goñi a la pantalla como figura versátil del entretenimiento nacional, sino también por la química que mostró con el actor mexicano, estrella en ascenso que ha brillado en numerosos títulos de TelevisaUnivision.

En ese contexto, 'Arriba mi gente' entrevistó a Alessandra Fuller y Flavia Laos para conocer su opinión sobre Brand. Ambas no dudaron en elogiar su atractivo y la conexión que transmite con Mayra. La conversación derivó en las múltiples escenas de besos que los protagonistas ya habían compartido en las promociones de la serie, incluyendo la conferencia de prensa previa. Fue entonces cuando Ale soltó la bomba con una frase que sorprendió a todos: "En la discoteca".

'Valentina valiente', protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, se estrenó por Latina el miércoles 4 de marzo. Foto: composición LR/Latina

Ale Fuller sobre Mayra Goñi y Rodrigo Brand: "Muchísima química"

Tras la afirmación de Ale Fuller, Goñi no tardó en defenderse asegurando que todo era mentira. Ante la reacción de la protagonista de 'Valentina valiente', la influencer optó por aclarar la situación y bajar el alboroto que había generado frente a cámaras: "De las escenas que se van a grabar más adelante, que todavía no han salido".

Flavia Laos, en cambio, decidió seguir con la broma inicial y aseguró que Mayra Goñi y Rodrigo Brand habían estado practicando sus besos en la discoteca. Mayra volvió a excusarse con un contundente: "¿Qué estás hablando? No, mentira". Más adelante, Ale explicó que todo se trataba de una broma y destacó la buena conexión entre los coprotagonistas. "Fuera de la broma, muchísima química. Creo que es una pareja que promete esa química especial, lo que el Perú necesita", sentenció.