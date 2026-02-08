Karla Tarazona decidió pronunciarse luego de que su nombre fuera involucrado en la salida de Molly Gereda de la agrupación Puro Sentimiento. La figura de Panamericana Televisión rechazó cualquier responsabilidad y aseguró que no tuvo participación en decisiones empresariales relacionadas con la orquesta.

Las declaraciones surgieron después de que la cantante dejara entrever, durante una entrevista digital, una situación incómoda vinculada a Christian Domínguez. A raíz de ello, Tarazona salió al frente para aclarar su postura y marcar distancia de la polémica.

Karla Tarazona niega responsabilidad en salida de Molly Gereda de Puro Sentimiento

La conductora fue enfática al señalar que no se involucra en los negocios del padre de su hijo. Según explicó, su rol no guarda relación alguna con la administración ni con las decisiones internas de Puro Sentimiento. “Yo no tengo nada que ver. Ella misma (Molly) contó que fue quien decidió retirarse, yo no tengo injerencia ni poder de decisión en las cosas de las empresas de Christian. Yo no tengo la culpa de los buenos o malos manejos de los socios. Mi rubro es otro”, precisó Tarazona para Trome.

Asimismo, expresó su incomodidad ante los constantes señalamientos en su contra y recalcó que se encuentra cansada de cargar con situaciones que no le corresponden. Para la presentadora, su nombre suele ser utilizado sin fundamentos.

Karla Tarazona advierte a sus detractores

Karla dejó claro que no permitirá que continúen atribuyéndole conflictos ajenos. En declaraciones brindadas al diario Trome, afirmó que responderá si vuelven a vincularla con problemas que no le pertenecen.“Estoy cansada porque siempre que pasa algo, fue Karla, si hasta cuando pasa la mosca es mi culpa. A mí que me dejen en paz, yo vivo mi vida en mi casa y lo que pase con otras personas, pues no me interesa. Si me siguen metiendo, me van a conocer. Me mencionan para promocionarse, así que déjenme tranquilita porque no molesto a nadie. No me despierten”, señaló.

La conductora insistió en que no busca conflictos y que su prioridad es mantenerse al margen de controversias mediáticas. Sin embargo, advirtió que no tolerará ser usada como blanco de acusaciones infundadas.

¿Christian Domínguez coqueteó con Molly Gereda?

Cabe recordar que Molly Gereda participó en el pódcast 'Dame Show', donde habló sobre su relación laboral con Christian Domínguez. Durante la conversación, Xiomy Kanashiro le consultó si era la favorita del cantante, actual pareja de Tarazona.

“Me he ganado el cariño de mis jefes, Christian es el una persona con la que tengo mucha confianza”, respondió la artista, quien llevaba seis años en la agrupación. No obstante, la cantante aclaró que esa cercanía se quebró tras algunos desacuerdos. “Tenía confianza, hemos tenido problemas (...) Hemos decidido ya ni hablar”, agregó, dejando entrever que esa situación influyó en su decisión de alejarse de la orquesta.