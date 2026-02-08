HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Karla Tarazona se defiende y niega responsabilidad de salida de Molly Gereda de Puro Sentimiento: “Yo no tengo la culpa”

La presentadora de TV Karla Tarazona rompió su silencio tras los comentarios que la vinculan con la decisión de la cantante y dejó en claro que no interviene en los negocios de Christian Domínguez.

Molly Gereda se retiró de Puro Sentimiento tras polémica con Christian Domínguez.
Molly Gereda se retiró de Puro Sentimiento tras polémica con Christian Domínguez. | Foto composición LR / Google

Karla Tarazona decidió pronunciarse luego de que su nombre fuera involucrado en la salida de Molly Gereda de la agrupación Puro Sentimiento. La figura de Panamericana Televisión rechazó cualquier responsabilidad y aseguró que no tuvo participación en decisiones empresariales relacionadas con la orquesta.

Las declaraciones surgieron después de que la cantante dejara entrever, durante una entrevista digital, una situación incómoda vinculada a Christian Domínguez. A raíz de ello, Tarazona salió al frente para aclarar su postura y marcar distancia de la polémica.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Karla Tarazona expone requisito médico para que Christian Domínguez vuelva a ser padre: 'Tiene que desintoxicar su cuerpo de la ‘pichicata’'

lr.pe

Karla Tarazona niega responsabilidad en salida de Molly Gereda de Puro Sentimiento

La conductora fue enfática al señalar que no se involucra en los negocios del padre de su hijo. Según explicó, su rol no guarda relación alguna con la administración ni con las decisiones internas de Puro Sentimiento. “Yo no tengo nada que ver. Ella misma (Molly) contó que fue quien decidió retirarse, yo no tengo injerencia ni poder de decisión en las cosas de las empresas de Christian. Yo no tengo la culpa de los buenos o malos manejos de los socios. Mi rubro es otro”, precisó Tarazona para Trome.

Asimismo, expresó su incomodidad ante los constantes señalamientos en su contra y recalcó que se encuentra cansada de cargar con situaciones que no le corresponden. Para la presentadora, su nombre suele ser utilizado sin fundamentos.

Karla Tarazona advierte a sus detractores

Karla dejó claro que no permitirá que continúen atribuyéndole conflictos ajenos. En declaraciones brindadas al diario Trome, afirmó que responderá si vuelven a vincularla con problemas que no le pertenecen.“Estoy cansada porque siempre que pasa algo, fue Karla, si hasta cuando pasa la mosca es mi culpa. A mí que me dejen en paz, yo vivo mi vida en mi casa y lo que pase con otras personas, pues no me interesa. Si me siguen metiendo, me van a conocer. Me mencionan para promocionarse, así que déjenme tranquilita porque no molesto a nadie. No me despierten”, señaló.

La conductora insistió en que no busca conflictos y que su prioridad es mantenerse al margen de controversias mediáticas. Sin embargo, advirtió que no tolerará ser usada como blanco de acusaciones infundadas.

PUEDES VER: Molly Gereda revela visitas de Christian Domínguez al departamento que le alquiló y explica el motivo: Iba a sacar sus cosas que dejó

lr.pe

¿Christian Domínguez coqueteó con Molly Gereda?

Cabe recordar que Molly Gereda participó en el pódcast 'Dame Show', donde habló sobre su relación laboral con Christian Domínguez. Durante la conversación, Xiomy Kanashiro le consultó si era la favorita del cantante, actual pareja de Tarazona.

Me he ganado el cariño de mis jefes, Christian es el una persona con la que tengo mucha confianza”, respondió la artista, quien llevaba seis años en la agrupación. No obstante, la cantante aclaró que esa cercanía se quebró tras algunos desacuerdos. “Tenía confianza, hemos tenido problemas (...) Hemos decidido ya ni hablar”, agregó, dejando entrever que esa situación influyó en su decisión de alejarse de la orquesta.

Notas relacionadas
Tilsa Lozano regresa a la TV con 'Mesa Caliente', nuevo programa junto a Karla Tarazona, Carlos Cacho y otras figuras de la farándula nacional

Tilsa Lozano regresa a la TV con 'Mesa Caliente', nuevo programa junto a Karla Tarazona, Carlos Cacho y otras figuras de la farándula nacional

LEER MÁS
Molly Gereda revela visitas de Christian Domínguez al departamento que le alquiló y explica el motivo: Iba a sacar sus cosas que dejó

Molly Gereda revela visitas de Christian Domínguez al departamento que le alquiló y explica el motivo: Iba a sacar sus cosas que dejó

LEER MÁS
Molly Gereda, cantante de Puro Sentimiento, no niega coqueteos con Christian Domínguez: "Me he ganado el cariño de mis jefes"

Molly Gereda, cantante de Puro Sentimiento, no niega coqueteos con Christian Domínguez: "Me he ganado el cariño de mis jefes"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

LEER MÁS
Janet Barboza no quiere a Xiomy Kanashiro tras ser presentada como colaboradora de ‘América hoy’: “Edson y yo somos suficientes”

Janet Barboza no quiere a Xiomy Kanashiro tras ser presentada como colaboradora de ‘América hoy’: “Edson y yo somos suficientes”

LEER MÁS
Darinka Ramírez iniciará demanda por aumento de pensión contra Jefferson Farfán para su hija: "Me puso como responsable económica"

Darinka Ramírez iniciará demanda por aumento de pensión contra Jefferson Farfán para su hija: "Me puso como responsable económica"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Álvarez seguirá como candidato de País para Todos tras polémica por franja electoral

Aniversario de Corazón Serrano: así se vivió el concierto con María Becerra, Pedro Capó, William Luna, Dilbert Aguilar y más invitados

¿Dónde juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY por la fecha 2 de la Liga 1 2026?

Espectáculos

Santi Lesmes confiesa que tuvo fuerte altercado con Christian Domínguez que casi termina en golpes: “La gente estaba gritando”

Janet Barboza no quiere a Xiomy Kanashiro tras ser presentada como colaboradora de ‘América hoy’: “Edson y yo somos suficientes”

Quién es Edu Baluarte, el joven chalaco que se luce como la voz masculina de Corazón Serrano y se alejó dos veces del legendario grupo de cumbia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Carlos Álvarez seguirá como candidato de País para Todos tras polémica por franja electoral

Keiko Fujimori y López Aliaga tendrán una guerra encarnizada por los votos de la derecha, afirman politólogos

Las 15 controversiales propuestas que ha anunciado Rafael López Aliaga para llamar la atención y ganar votos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025