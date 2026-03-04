Ana Paula Consorte confirmó públicamente el final de su relación con el futbolista peruano Paolo Guerrero, poniendo fin a una etapa sentimental que se extendió por casi tres años y medio. La modelo brasileña dio a conocer la noticia a través de un chat con el programa televisivo ‘Mesa caliente’, donde aseguró que ambos tomaron caminos distintos desde hace algún tiempo.

Poco después, la modelo brasileña compartió un mensaje en sus redes sociales, lo que muchos interpretaron como una indirecta ante el final de su romance con el futbolista de la selección peruana. "No necesitas moldearte para encajar", posteó.

Mensaje de Ana Paula Consorte. Foto: Instagram

Ana Paula Consorte reflexiva tras ruptura con Paolo Guerrero

La influencer sorprendió al comunicarle al programa 'Mesa caliente' que su relación con Paolo Guerrero había llegado a su fin tras poco más de 3 años. Los motivos aún son desconocidos, sin embargo, por lo pronto, se puede deducir cómo se encuentra emocionalmente Ana Paula Consorte, ya que lejos de compartir fotos o videos de su día a día, ahora decidió postear un reflexivo mensaje.

"No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso", fue el mensaje traducido al español que escribió la madre de los dos últimos hijos del jugador de Alianza Lima.

Ana Paula Consorte confiesa que ya no está con Paolo Guerrero

La noticia sobre la ruptura entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se conoció luego de que la brasileña respondiera a las consultas del programa ‘Mesa caliente’, espacio televisivo de Panamericana Televisión conducido por Ric La Torre, Tilsa Lozano y Carlos Cacho.

Según adelantó el mismo programa, durante su emisión de la tarde —prevista para las 6:15 p. m.— se mostrarían más fragmentos de la conversación que podrían revelar detalles sobre los motivos que provocaron el distanciamiento entre el futbolista y Ana Paula Consorte.

En otro extracto del diálogo, la modelo brasileña dejó claro que su prioridad seguirá siendo el bienestar de los dos hijos que tiene con el histórico goleador de la selección peruana. “Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener…”, se lee en el mensaje compartido por el espacio televisivo.