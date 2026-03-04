HOYSuscripcion LR Focus

Escándalo en Loreto: candidatos sentenciados mientras avanza crimen | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Melcochita sorprende al revelar que muchas mujeres lo llaman tras separación de Monserrat Seminario: "Quiero estar solo"

Melcochita aseguró que atraviesa un buen momento personal pese a su ruptura con Monserrat Seminario. El artista contó que varias mujeres lo han contactado tras conocerse su separación, aunque afirma que prefiere mantenerse soltero.

Melcochita asegura que no quiere saber nada de Monserrat y que siempre apoyará a sus hijas. Foto: Composiión LR/Captura/YouTube
El humorista y sonero peruano Melcochita se pronunció sobre su situación personal luego de confirmarse su separación de Monserrat Seminario, con quien mantuvo una relación durante varios años. El artista aseguró que se encuentra bien de salud y ánimo, y que actualmente está enfocado en su trabajo y en el bienestar de sus hijas.

En declaraciones brindadas recientemente a Trome, Melcochita señaló que la ruptura no ha afectado su estabilidad emocional. Incluso, comentó que desde que se hizo pública la separación entre Melcochita y Monserrat, varias mujeres han comenzado a comunicarse con él. Sin embargo, el cómico dejó claro que por ahora no desea iniciar una nueva relación sentimental.

PUEDES VER: Monserrat Seminario revela que se llevará a sus hijas a España tras divorcio con Melcochita: 'Quiero que me firme el permiso'

Melcochita afirma que tiene 'jale' con las mujeres tras ruptura con Monserrat

Durante una conversación con la prensa, Melcochita afirmó que atraviesa un buen momento personal y que mantiene una actitud positiva pese al fin de su relación con Monserrat Seminario. El artista de larga trayectoria en la televisión y la música peruana sostuvo que prefiere no darle espacio al estrés ni a los problemas emocionales.

El cómico también reveló que, tras conocerse públicamente su separación de Monserrat, comenzó a recibir numerosos mensajes y llamadas de mujeres interesadas en él. No obstante, explicó que su prioridad en esta etapa de su vida es mantenerse tranquilo y concentrado en su familia.

“Me han llamado un montón, pero ya no quiero volver a tener un compromiso. Quiero estar solo, estable y que mis hijas estén tranquilas”, afirmó Melcochita, quien además señaló que no descarta nuevas oportunidades laborales, incluso en programas de entretenimiento.

PUEDES VER: Melcochita responde a Monserrat Seminario por acusarlo de no querer hacerse cargo de sus 3 hijas: 'No van a estar desamparadas'

Melcochita habla sobre video de Monserrat besando a su amigo

La separación entre Melcochita y Monserrat Seminario se volvió tema de conversación en el ámbito del espectáculo luego de la difusión de un video en el que la esposa del humorista aparece besando a otro hombre. Las imágenes generaron diversas reacciones y alimentaron las versiones de una presunta infidelidad.

Frente a esta situación, Melcochita decidió pronunciarse públicamente y aclaró que no tiene intención de generar conflictos ni de confrontar a su expareja. El artista indicó que su decisión es seguir adelante y concentrarse en su trabajo y en sus responsabilidades familiares.

“Yo estoy trabajando para mis tres hijas. Ya perdí, ya no puedo hacer nada. Solo tengo que seguir adelante porque uno se puede estresar”, manifestó el popular sonero en declaraciones recogidas por el diario Trome.

