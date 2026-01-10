Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, confirmó que la conducción de ‘Préndete’ la compartirá al lado de Christian Domínguez, Karla Tarazona y Rocío Miranda. La renovación incluye un nuevo horario, comenzando a las 9:30 de la mañana, ofreciendo entretenimiento fresco para la audiencia.

“Este lunes iniciamos una nueva etapa en ‘Préndete’ por Panamericana, pues estaré al frente del programa junto a Rocío Miranda, Karla Tarazona y Christian Domínguez. Además, volveré a conducir junto a Christian después de 13 años”, señaló.

¿Qué pasará con 'Todo se filtra', programa que estuvo a cargo de Christian y Karla?

Como se recuerda, desde el 25 de noviembre, Panamericana Televisión realizó modificaciones en la conducción de dos programas destacados: ‘Préndete’ y ‘Todo se filtra’. Kurt Villavicencio asumió la conducción de ‘Préndete’ junto a Rocío Miranda, mientras Karla Tarazona y Christian Domínguez se hicieron cargo de ‘Todo se filtra’.

Sin embargo, la cadena decidió unificar nuevamente la dupla Kurt y Christian en ‘Préndete’, junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda. Este movimiento busca potenciar la audiencia y recuperar la dinámica que caracterizó a ambos conductores hace más de una década. Sin embargo, aún se desconoce qué sucederá con 'Todo se filtra'.

El origen de las diferencias entre Kurt Villavicencio y Christian Domínguez

El enfrentamiento entre Kurt Villavicencio y Christian Domínguez se originó por las críticas del comunicador hacia la vida privada del cantante, especialmente por sus infidelidades reiteradas a Karla Tarazona. El popular 'Metiche' defendió a la figura de Panamericana, considerando que había sido víctima de engaños.

Asimismo, cuestionó públicamente la moral del cantante y sus relaciones anteriores, lo que provocó tensiones mediáticas durante varios programas televisivos.