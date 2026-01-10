HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Después de 13 años, Kurt Villavicencio y Christian Domínguez conducirán juntos en ‘Préndete’: “Una nueva etapa”

El popular programa matutino de Panamericana Televisión se renueva con la incorporación de Kurt Villavicencio junto a Christian Domínguez, Karla Tarazona y Rocío Miranda. 

Kurt Villavicencio y Christian Domínguez conducirán juntos en ‘Préndete’.
Kurt Villavicencio y Christian Domínguez conducirán juntos en ‘Préndete’. | Composición LR / Google

Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, confirmó que la conducción de ‘Préndete’ la compartirá al lado de Christian Domínguez, Karla Tarazona y Rocío Miranda. La renovación incluye un nuevo horario, comenzando a las 9:30 de la mañana, ofreciendo entretenimiento fresco para la audiencia.

“Este lunes iniciamos una nueva etapa en ‘Préndete’ por Panamericana, pues estaré al frente del programa junto a Rocío Miranda, Karla Tarazona y Christian Domínguez. Además, volveré a conducir junto a Christian después de 13 años”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Karla Tarazona niega haber hecho un 'amarre' tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: 'Si no hay amor, no hay nada'

lr.pe

¿Qué pasará con 'Todo se filtra', programa que estuvo a cargo de Christian y Karla?

Como se recuerda, desde el 25 de noviembre, Panamericana Televisión realizó modificaciones en la conducción de dos programas destacados: ‘Préndete’ y ‘Todo se filtra’. Kurt Villavicencio asumió la conducción de ‘Préndete’ junto a Rocío Miranda, mientras Karla Tarazona y Christian Domínguez se hicieron cargo de ‘Todo se filtra’.

Sin embargo, la cadena decidió unificar nuevamente la dupla Kurt y Christian en ‘Préndete’, junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda. Este movimiento busca potenciar la audiencia y recuperar la dinámica que caracterizó a ambos conductores hace más de una década. Sin embargo, aún se desconoce qué sucederá con 'Todo se filtra'.

PUEDES VER: Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: 'Da vergüenza'

lr.pe

El origen de las diferencias entre Kurt Villavicencio y Christian Domínguez

El enfrentamiento entre Kurt Villavicencio y Christian Domínguez se originó por las críticas del comunicador hacia la vida privada del cantante, especialmente por sus infidelidades reiteradas a Karla Tarazona. El popular 'Metiche' defendió a la figura de Panamericana, considerando que había sido víctima de engaños.

Asimismo, cuestionó públicamente la moral del cantante y sus relaciones anteriores, lo que provocó tensiones mediáticas durante varios programas televisivos.

Notas relacionadas
Karla Tarazona niega haber hecho un 'amarre' tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: “Si no hay amor, no hay nada”

Karla Tarazona niega haber hecho un 'amarre' tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: “Si no hay amor, no hay nada”

LEER MÁS
Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

LEER MÁS
Karla Tarazona descarta boda simbólica con Christian Domínguez: "Esta vez tiene que ser de verdad"

Karla Tarazona descarta boda simbólica con Christian Domínguez: "Esta vez tiene que ser de verdad"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

LEER MÁS
Magaly Medina confiesa que se hizo la misma cirugía que Kris Jenner, mamá de las Kardashian: “El presupuesto está por las nubes”

Magaly Medina confiesa que se hizo la misma cirugía que Kris Jenner, mamá de las Kardashian: “El presupuesto está por las nubes”

LEER MÁS
Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani y streamer Macarius fueron sorprendidos besándose en un reflejo, causando gran sorpresa entre sus seguidores

Suheyn Cipriani y streamer Macarius fueron sorprendidos besándose en un reflejo, causando gran sorpresa entre sus seguidores

LEER MÁS
Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

LEER MÁS
Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Espectáculos

Connie Chaparro dedica romántico mensaje a Sergio Galliani por sus 16 años de matrimonio: “Una vida construida con amor y respeto”

Doctora de Magaly Medina comparte detalles del postoperatorio de la figura de ATV tras cirugía: “Quedará increíble”

Suheyn Cipriani presume su beso con el streamer Macarius y se dedican tiernas palabras: “Mi bebé”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025