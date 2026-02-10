HOYSuscripcion LR Focus

Cárceles de lujo y Norma Yarrow solicita cierre del despacho de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Gianluca Lapadula protagoniza ampay con mujer y redes sociales reaccionan con divertidos memes: "Solo quedamos Sonne y yo"

Futbolista fue grabado en exclusivo club junto a misteriosa mujer que no es su esposa. Imágenes captadas en Barcelona fueron presentadas en el programa de Magaly Medina.

Gianluca Lapadula fue captado en exclusivo club con misteriosa mujer.
Gianluca Lapadula fue captado en exclusivo club con misteriosa mujer. | Foto: composición LR/

Gianluca Lapadula es tendencia en sociales tras un ampay emitido por el programa 'Magaly TV: la firme' que lo muestra con una mujer que no es su esposa. La grabación sorprendió a sus fans, sobre todo porque el futbolista peruano-italiano, conocido cariñosamente como el 'Bambino', desató una avalancha de memes y comentarios que van desde la incredulidad hasta la decepción.

Captan a Gianluca Lapadula con misteriosa mujer y desata memes en redes

El reportaje, emitido durante el estreno de la nueva temporada de Magaly Medina, mostraba a Lapadula dentro del exclusivo restaurante-club 'Gatsby' en el corazón de Barcelona. Las imágenes, captadas la madrugada del 1 de febrero de 2026, mostraban al delantero charlando, bailando y disfrutando de unas copas con una mujer vestida de blanco, todo en un ambiente claramente festivo.

La producción aclaró que Lapadula se encontraba en España porque no fue convocado por su club para un partido de la Serie B el día anterior. Si bien el informe señaló que no hay confirmación sobre la naturaleza de su relación con la mujer, uno de los momentos más comentados fue cuando se acercaron, lo que generó especulaciones sobre un posible beso.

Tras la publicación del ampay, las redes sociales se llenaron de memes y mensajes que expresaban decepción por una posible infidelidad, especialmente considerando que Lapadula lleva casado más de 10 años. "Solo quedamos Sonne y yo", fue uno de los comentarios con más reacciones.

