Cirujano que operó el rostro a Magaly Medina responde a críticas por el resultado estético: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

El cirujano argentino explicó que el objetivo del lifting facial es lograr un cambio natural, además aclaró por qué rechazó realizarle una rinoplastía a Magaly Medina tras cirticas.

Magaly Medina entrevistó a cirujano que le operó el rostro. Foto: composición LR/Instagram
Magaly Medina reapareció en redes sociales sin su habitual pañoleta tras recuperarse de su cirugía facial de lifting 'deep plane'. La conductora invitó a sus seguidores a ver la entrevista que le hizo al cirujano plástico argentino Andrés Freschi, quien respondió las criticas por el resultado de su intervención en la conductora. “Tiene que evitar el estigma quirúrgico”, señaló el especialista.

En el estreno del primer episodio de la tercera temporada 2026 de su pódcast en YouTube, la popular 'Urraca' expuso que muchos usuarios en Perú comentaron que el cambio en su rostro “no se notaba”, algo que el médico consideró positivo. Según explicó, el objetivo de este tipo de cirugías faciales es lograr una mejora natural sin que el procedimiento sea evidente.

HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD

Jorge Benavides se pronuncia sobre reacción de Magaly Medina por parodiar su cirugía estética: 'A la señora no le ha gustado mucho'

lr.pe

Cirujano argentino defiende resultado de la cirugía de Magaly tras críticas

En la entrevista con la conductora, Andrés Freschi explicó que uno de los mayores elogios que puede recibir un cirujano plástico es que el entorno del paciente no note que hubo una intervención quirúrgica. Magaly Medina compartió lo que escuchó tras su recuperación: “Mucha gente me comentaba: ‘oye, pero has quedado igualita’. Pero se supone que uno tiene que quedar igualita, ¿no?”, expresó durante el pódcast.

El cirujano coincidió con esta percepción y profundizó en su postura profesional. “Exacto, es lo mejor que me pueden decir. A veces me dicen: ‘Doctor, tengo familiares, mi propia mamá no se dio cuenta de la cirugía’. Eso es lo mejor, porque si te preguntan qué te hiciste, es porque el procedimiento se está delatando por todos lados”, afirmó.

Freschi explicó que el objetivo del lifting facial 'deep plane' es que el paciente se vea mejor, sin que el cambio resulte artificial o evidente. “Uno tiene que ver al paciente y verlo mejor, sin saber qué es lo que se hizo”, agregó, destacando la importancia de evitar lo que denominó el “estigma quirúrgico”.

Nataniel Sánchez conoce por primera vez al hijo de Erick Elera y Laura Huarcayo reacciona: 'Pudo haber sido tu hijo'

lr.pe

Cirujano explica por qué rechazó operar la nariz de Magaly Medina

Durante la entrevista, la conductora también reveló que, tras recibir críticas por su apariencia luego de la cirugía facial, le pidió al especialista que le realizara una rinoplastía. “Opéreme la nariz, doctor, porque tengo estos huequitos que la gente me anda criticando”, contó la conductora.

Sin embargo, Andrés Freschi explicó por qué rechazó realizar dicha intervención. Según detalló, la rinoplastía es una cirugía altamente compleja que requiere un especialista dedicado exclusivamente a este tipo de procedimientos. “Así como yo me dedico solamente a lifting, cuando uno se opera la nariz debería buscar a alguien que se dedique solo a operar narices”, afirmó.

Además, el cirujano señaló que realizar una rinoplastía luego de una cirugía facial de varias horas no es recomendable, ya que disminuye la atención al detalle tanto del médico como del equipo. “Después de un lifting de seis o siete horas, empezar de cero con una rinoplastía no es una buena idea”, concluyó.

