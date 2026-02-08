Santi Lesmes volvió a llamar la atención tras compartir un episodio poco conocido de su paso por la farándula local. Durante una reciente entrevista, el presentador recordó un momento de alta tensión que estuvo a punto de escalar más de la cuenta y que tuvo como protagonista a Christian Domínguez.

El conductor español relató el hecho en un espacio digital, donde fue consultado sobre conflictos personales dentro del medio artístico. Su respuesta dejó en evidencia que, pese a su carácter frontal, solo vivió un enfrentamiento que casi terminó en golpes.

Santi Lesmes tuvo fuerte enfrentamiento con Christian Domínguez

La confesión ocurrió en el pódcast conducido por Christian Rivero, quien le preguntó si alguna vez había tenido problemas con figuras del espectáculo. La consulta fue directa y apuntó a la imagen polémica que muchos asocian al comunicador. “Alguna vez sentiste que esa etiqueta de polémico, de directo, de ser pesado o sea te has ganado roche con alguien de la farándula o te ha venido hacer el cuadre o pare”, preguntó el esposo de Gianella Neyra.

Ante ello, Lesmes respondió sin rodeos y recordó el único episodio que realmente lo marcó. “Me han pasado dos cosas pero roche he solo tenido uno que casi nos vamos a la mano… con quien tuve el problema fue con, pero al parking y todo, nos fuimos ah, ‘vamos fuera, a fuera’ la gente gritando, un chongazo, con Christian Domínguez”, afirmó.

La mala relación de Christian Domínguez y Santi Lesmes viene desde hace años

El distanciamiento entre Santi Lesmes y Christian Domínguez no es reciente. Dentro del ambiente televisivo siempre se comentó que ambos mantuvieron una relación complicada, marcada por varios desencuentros públicos y privados.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2017, cuando la orquesta del cumbiambero se presentó en Pucallpa. En ese momento, Lesmes y Kurt Villavicencio, quienes eran panelistas de un programa de ATV, no pudieron ingresar al evento. Además, durante la etapa del cantante en el reality 'Combate', tampoco solía brindarles declaraciones ni responder a sus preguntas.

¿Quién es Santi Lesmes?

Santi Lesmes, cuyo nombre real es Santiago Lesmes de la Prada, nació en Málaga, España, en 1978. Es conductor de televisión, presentador y ex drag queen, con una amplia trayectoria en espacios de espectáculos y programas matutinos en el Perú.

Desde 2016 logró consolidarse en la televisión peruana gracias a su estilo directo y opiniones sin filtros. Actualmente es una de las figuras principales de Latina Televisión, donde conduce el programa 'Arriba Mi Gente', espacio que lo mantiene vigente en la pantalla chica.