El nombre de Gonzalo Méndez comenzó a sonar en 2024 tras convertirse, con solo 22 años, en la pareja de Gabriela Serpa, actriz cómica del elenco de Jorge Benavides. Sin embargo, meses después acaparó la atención mediática al ser acusado por la modelo de haberla estafado con S/300.000, los ahorros de su vida, bajo la promesa de duplicarlos.

Las denuncias no solo la involucraron a ella, sino al también conductor de pódcast y exchico reality, Israel Dreyfus, quien lo acusó de estafarlo con S/130.000 con el argumento de licitaciones con el estado.

Según una investigación de ‘Magaly TV: la firme’, el monto que amasó producto de las estadas superaría los S/800.000. Tras las acusaciones, Méndez fugó del Perú y se mantuvo en la clandestinidad. Sin embargo, ahora ha reaparecido en redes sociales, con biblia en mano, presentándose como coach motivacional y dando consejos para, aparentemente, proyectar una nueva imagen.

Gonzalo Méndez reaparece como coach motivacional y Magaly lo critica

Gonzalo Méndez ya no hace alarde de los miles de soles, automóviles o propiedades que antes mostraba en redes sociales. Ahora publica contenido con consejos dirigidos a hombres y mujeres sobre cómo crecer a nivel personal, mencionando a Dios en la mayoría de sus videos. Sin embargo, en uno de sus clips, se ve cómo contesta con groserías a un seguidor que lo cuestionó por haber eliminado un video.

Tras emitirse el informe, Magaly Medina reaccionó con sorpresa, pero también con indignación, al señalar que, pese a las denuncias en su contra, hechas por personajes de la farándula y de sus propios familiares, el exnovio de Gabriela Serpa sigue en libertad.

“Si la justicia no lo está persiguiendo, se supone que todo lo habrá arreglado. Aquí la gente se reinventa de una manera increíble. Se van del país varios años y regresan investidos como santos”, expresó la conductora de ATV muy indignada.

Israel Dreyfus confiesa que Gonzalo Méndez prometió pagarle sus S/130.000

Al enterarse de la nueva imagen de coach motivacional de Gonzalo Méndez, el programa de Magaly Medina se contactó con uno de los afectados, Israel Dreyfus. El conductor del podcast del canal de María Pía afirmó que habló con Méndez y él le prometió que se haría responsable de los S/130.000.

“He tenido comunicación con él, estamos en buenos términos. Me dio su versión de las cosas. Lo supe entender, me dijo que se está alineando, y lo estoy esperando también. Se comprometió a hacerse cargo”, expresó.