Los conciertos destacan en la programación, incluyendo artistas populares como La Bella Luz, Armonía 10 y Los Alegres de Bambamarca en varias fechas. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Cajamarca ya está lista para celebrar sus carnavales, que en este año se realizarán del 14 al 18 de febrero. Entre las actividades programadas para este año está la entrada de Ño Carnavalón, el concurso de patrullas y comparsas y el Gran Corso. Además, los miles de turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de sus artistas favoritos en los conciertos que se han agendado en diversos puntos de la ciudad.

Entre las agrupaciones que llegarán a los Carnavales de Cajamarca 2026 se encuentran La Bella Luz, Los Ronish, Son del Duke, Armonía 10, Caribeños de Guadalupe. Además, habrán shows con los artistas locales como Los Alegres de Bambamarca, String Karma, entre muchos otros exponentes de la música popular peruana. A continuación, la lista de espectáculos fecha por fecha.

Conciertos en Cajamarca 2026 para este 13 de febrero



Los Carnavales de Cajamarca 2026 se perfilan como una de las celebraciones más destacadas y coloridas de los últimos años. Uno de los espectáculos más esperados es la primera edición de ‘Vibra Cajamarca’, que tendrá lugar el viernes 13 de febrero en el Estadio Municipal. El evento contará con la participación de reconocidas agrupaciones como La Bella Luz y Armonía 10 de Piura, que pondrán a bailar al público al ritmo de su contagiosa cumbia. También se presentarán Los Hermanos Sánchez, artistas locales que prometen un show lleno de energía. Las entradas están disponibles en Vaope desde S/40.



Conciertos en Cajamarca 2026 para este 14 de febrero



La segunda fecha de ‘Vibra Cajamarca’ se celebrará el sábado 14 de febrero con una alineación renovada de artistas que animarán una de las festividades más representativas del país. Sobre el escenario del Estadio Municipal estarán Son del Duke, Caribeños de Guadalupe, Grupo Amor Rebelde, Las Estrellas de la Cumbia y Massiel Málaga, quien traerá lo mejor de la salsa. Las entradas ya se pueden adquirir desde S/55.20 en Vaope.

Son del Duke y Amor Rebelde se verán las caras en Cajamarca. Foto: difusión.

La música chicha también tendrá lugar en los carnavales de Cajamarca. Grupo Celeste, Naranja Mix y Cielo Gris ofrecerán un esperado concierto el sábado 14 de febrero en el local Punta Hermosa (Jr. Mosqueta Con Av. Industrial Al Costado del Terminal Terrestre), donde también se festejará el Día del Amor y la Amistad y el ingreso del Ño Carnavalón. Las entradas para el evento que combina fiesta, tradición y sentimiento están a la venta en Vaope desde S/55.5.



Por otro lado, el evento ‘Loco por mis carnavales’ también vivirá su primera edición el 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín. Este show especial se realizará en la Explanada Fongal, donde los asistentes podrán disfrutar de la música de Hermanos Yaipén, conocidos por sus presentaciones llenas de emoción y baile. Los boletos están a la venta en Vaope desde S/22.90.



Conciertos en Cajamarca 2026 para este 15 de febrero



La cantante folclórica Dina Páucar llegará a Cajamarca con toda su orquesta para celebrar los carnavales en una noche llena de tradición, sentimiento y alegría. La ‘Diosa del amor’ compartirá escenario con Martín Vera, el ‘Rey del Chunchu y la Alegría’, Víctor Manuel del Perú, Los Fénix este domingo 15 de febrero en el local Punta Hermosa. Las entradas para este espectáculo musical imperdible para cantar, bailar y celebrar están a la venta en Vaope desde S/33.4.

La cantante folclórica Dina Páucar llegará a Cajamarca para sumarse a los carnavales. Foto: difusión

La segunda fecha de ‘Loco por mis carnavales’, programada para el 15 de febrero, contará con la participación de reconocidos artistas nacionales como Corazón Sensual y Zafiro Sensual, este último aún conmovido por la reciente pérdida de su fundador, Dennys Quevedo. El evento se realizará en el local Cajamarca Fongal y también tendrá como invitado especial a Los Ronish, una de las bandas más emblemáticas de Bolivia. Las entradas ya están disponibles en Vaope desde S/33.70.



Conciertos en Cajamarca 2026 para este 16 de febrero



Uno de los eventos más esperados en Cajamarca se realizará el 16 de febrero, con la presencia de agrupaciones como Zafiro Sensual, Amor Paisano, String Karma y Megafiesta. Este concierto que combinará música, baile y pura tradición cajamarquina se llevará a cabo en el local Punta Hermosa. Las entradas para disfrutar de una noche con lo mejor de la cumbia sanjuanera y el sentimiento andino están a la venta en Vaope desde S/33.40.