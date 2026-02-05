El Día Nacional del Pisco Sour se celebra el primer sábado de febrero. | Foto composición LR / Google

El Día Nacional del Pisco Sour se celebra el primer sábado de febrero. | Foto composición LR / Google

El Día Nacional del Pisco Sour se celebra el primer sábado de febrero, fecha establecida para promover el consumo responsable y reforzar la identidad cultural peruana. En 2026, la conmemoración incluirá conciertos, ferias y actividades gratuitas en varios distritos de Lima.

Municipalidades como Lima, Pueblo Libre, San Miguel, Barranco y Surco han confirmado programaciones especiales que buscan acercar esta tradición a familias, jóvenes y turistas mediante propuestas culturales y artísticas.

TE RECOMENDAMOS HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD

Festival del Pisco Sour 2026, organizado por la Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima realizará el Festival del Pisco Sour en la Plaza de Armas, donde se ofrecerán más de 5 mil degustaciones gratuitas desde las 12:00 del mediodía. El evento contará con expositores, productores y una cartelera musical diversa.

Municipalidad de Lima celebrará el Festival del Pisco Sour.

Entre los artistas confirmados figuran Brayam Camus, Issa Alvarado, Ready Music, DJ Bryan Flow, Hey Hey Camagüey, Son Tentación, Caballeros de Oro y Richie Band.

Festival del Pisco Sour 2026 en Pueblo Libre

La Municipalidad de Pueblo Libre organizará uno de los eventos más extensos. El festival se desarrollará del 6 al 8 de febrero en el Parque 3 de Octubre, con ingreso libre para el público.

Durante los tres días habrá conciertos, danzas folclóricas y espectáculos en vivo desde las 11:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.. Participarán reconocidos artistas nacionales y representantes del programa ‘Yo Soy’.

Viernes 6 de febrero

12:00 m. – Pilar Montero

2:00 p. m. – Nueva Ola

3:00 p. m. – Jarana Criolla

4:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros

7:00 p. m. – Yo Soy Pedro Suárez-Vértiz

8:00 p. m. – Gianni Méndez y orquesta

10:00 p. m. – Hey Hey Camagüey

La Municipalidad de Pueblo Libre celebrará el Festival del Pisco Sour durante 3 días.

Sábado 7 de febrero

12:00 m. – Pilar Montero

2:00 p. m. – Nueva Ola

3:00 p. m. – Elenco de Danzas Folclóricas

4:00 p. m. – Lírica del Sol

5:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros

8:00 p. m. – Yo Soy Rodrigo Tapari

9:00 p. m. – Combinación de La Habana

10:00 p. m. – Vernis Hernández

La Municipalidad de Pueblo Libre celebrará el Festival del Pisco Sour el sábado 7 de febrero.

Domingo 8 de febrero

12:00 m. – Pilar Montero

2:00 p. m. – Elenco de Danzas Folclóricas

3:00 p. m. – Fidelito y sus Warangueros

6:00 p. m. – Marco Polo Campos

7:00 p. m. – Yo Soy Raúl Romero

8:00 p. m. – Los Caballeros de Oro

Diversos artistas se presentaran en el evento.

Festival del Pisco Sour 2026 en San Miguel

La Municipalidad de San Miguel se sumará a la celebración el sábado 7 de febrero en el Parque Jesús Vásquez. El evento incluirá presentaciones artísticas y un concurso al mejor pisco sour, dirigido exclusivamente a vecinos del distrito.

En el escenario participarán Expresión Perú, Roberto Blades de ‘Yo Soy’, Michel Maza, Julie Freundt y la orquesta salsera A Conquistar, en una jornada pensada para toda la familia.

San Miguel celebrará el Festival del Pisco Sour.

Festival del Pisco Sour 2026 en Barranco

El festival ‘Perú Produce’ llegará al Parque Municipal de Barranco del 5 al 8 de febrero de 2026. La propuesta incluirá ferias gastronómicas, productores locales, actividades culturales y presentaciones musicales.

Esta iniciativa busca promover el consumo de productos peruanos y fortalecer la identidad gastronómica en uno de los distritos más tradicionales de Lima.

Festival del Pisco Sour 2026 en Surco

El Parque Ecológico Voces por el Clima, ubicado en Surco, celebrará el pisco sour del 6 al 8 de febrero con una programación artística y gastronómica. Entre los artistas confirmados se encuentran Tomé Barraza, la banda Frágil, Ana Kohler y otros invitados.

Horarios: