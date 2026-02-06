Artistas nacionales e internacionales ya están preparados para ofrecer diversos conciertos en la capital y convertir este fin de semana en uno de los más esperados. Al ritmo de cumbia, salsa, huayno, reguetón y otros géneros musicales, hombres y mujeres podrán disfrutar de una agenda recargada. Entre los conciertos más esperados están el aniversario de Corazón Serrano y la fiesta de La Charanga Habanera por sus 37 años de trayectoria.

Conciertos en Lima para este viernes 6 de febrero



Alexander Abreu y Maykel Blanco, grandes referentes de la salsa cubana en la actualidad, llegan a Lima para hacer bailar con lo mejor de su repertorio. La presentación se realizará el viernes 6 de febrero en El Miraflorino (Pasaje San Ramón, segundo piso, Miraflores). La China Susel Gómez, Lachy Fortuna y Ronny López también serán parte del concierto, que se desarrollará en un formato más cercano al público. Las entradas y reservas se pueden conseguir al 949 296 671 o escribiendo al Instagram de El Miraflorino.

Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Miraflores. Foto: difusión.

Armonía 10 de Walther Lozada interpretará sus mejores éxitos este viernes 6 de febrero en el Centro Turístico Yacumama (Cruce de la Av. Tomas Valle con Av. Angélica Gamarra - San Martín de Porres), a partir de las 9:00 p.m. La agrupación piurana ofrecerá un show imperdible de música tropical para disfrutar con amigos y vivir la cumbia como se siente en vivo. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/33.70.

Las Estrellas de la Cumbia, una de las agrupaciones que ha aumentado su popularidad en los últimos meses, llegan a Lima para deleitar con todos sus éxitos en la peña Los Andes (Av. Industrial 3365, a espaldas del Mega Plaza en Independencia), junto a Nataly Ramírez, exvocalista de Son del Duke. El evento está programado para este viernes 6 de febrero, a partir de las 9:00 p.m. Las entradas están a la venta en Altoke Ticket.

Las Estrellas de la Cumbia y Nataly Ramírez llegan a Lima. Foto: difusión

Conciertos en Lima para este sábado 7 de febrero



Corazón Serrano pretende volver a hacer historia en el Estadio San Marcos. La emblemática agrupación peruana festejará sus 33 años de trayectoria con la puesta en escena más ambiciosa de la música peruana. Este espectáculo está programado para el sábado 7 de febrero y se espera la llegada de artistas nacionales e internacionales. Aún quedan entradas en Ticketmaster.

“Este aniversario será a lo grande. Estamos preparando la puesta en escena más grande que haya tenido un artista nacional, con un repertorio muy bien trabajado y la participación sorpresa de artistas internacionales, que luego se anunciarán como colaboraciones”, aseguró Leodan Guerrero, dueño y líder de Corazón Serrano.

La Charanga Habanera llega a Lima para realizar una gira nacional, la cual inicia este sábado 7 de febrero en la Explanada de la Costa Verde de Chorrillos, un espacio al aire libre que permitirá albergar a miles de asistentes. Entre los artistas confirmados para el show figuran Ken-Y, Nio García, Marama, Brunella Torpoco, Josimar, Son Tentación, Salserín, Barrio Fino y DJ Bryan Flow, encargado de la animación del evento. Las entradas están a la venta en Teleticket con precios que van desde S/45.5 (hasta el 6 de febrero).

Este sábado 7 de febrero, Alexander Abreu & Havana D’Primera y Maykel Blanco y su Salsa Mayor ofrecerán una segunda presentación en Estadio Musga, en Trapiche – Comas, como parte de la nueva edición de ‘Palmeras Festival’. Los artistas extranjeros se reencontrarán con sus seguidores peruanos y compartirán escenario con Josimar y su Yambú, Brunella Torpoco, Caballito Sabor de Labana, Ángel Mejía, Chevy y su caliente, A Conquistar y La Patente. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Maykel Blanco y Alexander Abreu llegan a Comas. Foto: difusión.

Conciertos en Lima para este domingo 8 de febrero



El concierto homenaje a Flor Pucarina regresa a Lima tras una gira por diversas ciudades del Perú como Huancayo y Ayacucho. En esta oportunidad, el espectáculo en honor a la ‘Faraona del Cantar Huanca’, gracias a la inteligencia artificial, se realizará este domingo 8 de febrero en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/87.9.

Entre las invitadas al show ‘Flor Pucarina vuelve’ estarán Gaby del Perú y Yarita Lizeth, quien vive un momento especial por su romance con Alejandro Páucar. “Es una locura pensar que una artista que partió hace 38 años, hoy está recorriendo casi todo el Perú con este homenaje”, comentó Julián Zucchi, productor y director del homenaje.

La cumbia y la playa siguen de la mano en este verano y eso se podrá apreciar este domingo 8 de febrero en El Remanso de Comas (Av. Trapiche Km. 4,5), hasta donde llegarán los Hermanos Yaipén y Armonía 10 de Walther Lozada. A partir de la 1:00 p.m., el público podrá bailar y cantar temas como ‘El cervecero’, ‘Lágrima por lágrima’, ‘Lárgate’, ‘Necesito un amor’ y más. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/24 (precio con descuento hasta el 7 de febrero)

