Dueño de La Bella Luz sorprende a cantante Deyvis Paredes y le regala una moto por sus nueve años en el grupo: “A pesar de algunos problemas, estamos ahí”

Vocalista Deyvis Paredes fue premiado por el empresario Óscar Custodio por su fidelidad a La Bella Luz, en un contexto en el que varios integrantes abandonaron el grupo de cumbia. 

Deyvis Paredes lloró al tener su propia moto gracias a La Bella Luz. Foto: Composición LR/Kick.
Deyvis Paredes lloró al tener su propia moto gracias a La Bella Luz. Foto: Composición LR/Kick.

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, sorprendió a Deyvis Paredes, integrante de la agrupación de cumbia, al regalarle una moto en reconocimiento a su fidelidad al grupo, al que pertenece desde hace nueve años. El empresario elogió a su trabajador y destacó que, “pese a algunos problemas, siempre están ahí”, en referencia al contexto en el que varios integrantes abandonaron la orquesta.

El gesto se dio durante el compartir navideño del grupo, en la que Custodio celebró junto a sus colaboradores y tenía previsto sortear una moto. Sin embargo, por decisión del propio empresario y Lucho de ‘Mi Barrunto’, quien también estuvo presente, se optó por entregar el vehículo directamente a Deyvis Paredes por ser el integrante más antiguo, sin realizar sorteo alguno.

PUEDES VER: Milagros Díaz de Corazón Serrano habría confesado entre lágrimas su deseo de volver a La Bella Luz, según Luis Sánchez 'Mi Barrunto'

Óscar Custodio regala moto a Deyvis Paredes por su fidelidad al grupo

Óscar Custodio utilizó estas palabras para agasajar a Deyvis Paredes, vocalista de La Bella Luz, por su fidelidad al grupo durante los últimos nueve años. “En una iniciativa de Lucho (Mi Barrunto) y mía, Deyvis es el cantante más antiguo. Él ha aportado mucho en la orquesta”, expresó el dueño del grupo con tono serio.

Luego, sorprendió al artista anunciándole que se ganó una moto. “Quiero agradecerte, tú sabes que siempre estamos ahí a pesar de algunos problemas que pueda haber. Pero esos son, pequeñísimos, que en toda empresa hay. Lo que pesa son los años, el tiempo que ha estado en la orquesta. Entonces él no entra al sorteo y se gana directamente la moto, que hemos comprado”, afirmó Custodio, mientras que el vocalista solo atinaba a sonreír de la emoción.

PUEDES VER: Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, sorprende a sus trabajadores con motos, electrodomésticos y dinero en efectivo por Navidad

¿Qué cantantes renunciaron a La Bella Luz?

Desde 2024, un total de 10 cantantes han renunciado a La Bella Luz. Varios de ellos señalaron que su decisión estuvo motivada por la necesidad de cuidar su salud mental, aunque sin dar mayores detalles. Otros optaron por dejar la agrupación para integrantes a nuevos proyectos musicales.

Los integrantes que decidieron abandonar la orquesta son: Milagros Díaz, Hanna Delgado, Kevin Céspedes, Ale Seijas, Claudia Salazar, Mathias Zevallos, Eduardo Ortúzar, Valeria Zapata, Alejandra Guerrero y Camila Talavera.

