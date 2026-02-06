El reconocido músico español Enrique Bunbury volverá a pisar suelo peruano como parte de su gira internacional 'Nuevas Mutaciones Tour 2026'. La cita será el próximo 7 de noviembre en el Multiespacio Costa 21, un recinto ubicado frente al mar limeño que recibirá una de las puestas en escena más ambiciosas del artista en los últimos años.

Luego de varios años sin pisar territorio peruano, el exvocalista de Héroes del Silencio retoma su relación con el público local con un concierto que promete recorrer distintas etapas de su carrera, combinando sus temas más emblemáticos con su reciente material discográfico. La venta de entradas ya tiene fecha confirmada y se anticipa una alta demanda.

¿Cuándo es el concierto de Enrique Bunbury en Lima 2026?

El concierto de Enrique Bunbury en Lima 2026 se llevará a cabo el jueves 7 de noviembre en el Multiespacio Costa 21, un lugar de gran capacidad ubicado en el distrito de San Miguel. Este show forma parte de su tour 'Nuevas Mutaciones 2026', que también incluirá escalas en países como México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos y España.

Enrique Bunbury en Lima 2026.

La presentación en Perú marcará un reencuentro esperado con sus seguidores, quienes podrán disfrutar de un espectáculo completo con una banda de diez músicos en escena, un despliegue técnico de alto nivel y un repertorio que podría incluir desde emblemas como 'Lady Blue' e 'Infinito', hasta temas recientes de su más reciente álbum, 'De un siglo anterior'.

¿Cómo comprar las entradas en Teleticket?

La venta de entradas para Enrique Bunbury en Lima 2026 comenzará el lunes 9 de febrero a las 3:00 p.m. a través de la plataforma Teleticket. Los organizadores han recomendado adquirir las entradas con anticipación, ya que se proyecta una fuerte demanda por parte del público.

Para comprar tus entradas en Teleticket, sigue estos pasos:

Ingresa a la web oficial: www.teleticket.com.pe y busca el evento del cantante español. Elige la zona de tu preferencia y la cantidad de entradas. Completa tus datos personales. Realiza el pago de manera online y segura. Conserva tu comprobante y revisa la confirmación electrónica en tu correo.

Precios de las entradas para el concierto de Enrique Bunbury

Si bien aún no se ha publicado la lista oficial de precios, se espera que la organización anuncie pronto las tarifas y zonas habilitadas para el concierto de Enrique Bunbury en Costa 21.

Las entradas estarán disponibles únicamente por Teleticket, por lo que es importante estar atentos a la plataforma y a los canales oficiales del evento.