Brian Rullan reveló que luchó por reconquistar a Laura Spoya, pero ahora prefiere ser su amigo: "Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron"

"Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron", declaró el empresario mexicano sobre su esfuerzo por retomar su relación con Laura Spoya y, aunque aún siente amor por ella, decidió priorizar su amistad.

Brian Rullan confiesa amistad con Laura Spoya. Foto: composición LR/ATV/Latina
Brian Rullan confiesa amistad con Laura Spoya. Foto: composición LR/ATV/Latina

El empresario mexicano Brian Rullan habló con total franqueza sobre su actual relación con Laura Spoya tras su separación. Aunque reconoció que hizo varios intentos por retomar el vínculo sentimental, finalmente entendió que lo mejor para ambos es mantener una relación basada en el respeto y la amistad, sobre todo por el bienestar de sus hijos. “Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron, honestamente prefiero tener una amistad”, confesó.

Las declaraciones del aún esposo de Laura Spoya se dieron en una conversación telefónica para el pódcast 'Showpe', donde dejó claro que, pese al cariño que aún siente por la exreina de belleza, ya no contempla una reconciliación amorosa. El mexicano señaló que su prioridad es la tranquilidad de su familia y construir una relación sana como padres.

Brian Rullan confiesa que prefiere tener una "amistad" con Laura Spoya tras su separación

La expareja de Laura Spoya aseguró que, aunque el amor por la conductora sigue presente, hoy su vínculo se enfoca en la amistad y la crianza de sus hijos. “Obviamente la amo, pero yo también te puedo amar y no dar ningún otro paso para ninguna otra cosa. Quiero ser su amigo”, explicó, admitiendo que al inicio este proceso fue complicado para él.

El empresario también dio a entender que vivió situaciones que terminaron afectando la posibilidad de retomar la relación. “Han pasado muchas cosas… solo yo he visto y eso ha dificultado que haya algo amoroso”, comentó. Además, descartó que en el futuro pueda darse una reconciliación sentimental. “Siempre voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que haya paz, tranquilidad y una buena amistad para los niños, que al fin del día es lo único que me importa”, sostuvo.

Laura Spoya llamó en vivo a Brian Rullan para invitarlo a su programa

Durante el programa 'La Manada' a comienzos de 2026, la exMiss Perú realizó una llamada en vivo a Brian Rullan junto con Mario Irivarren y Gerardo Pe para invitarlo a participar en el programa de streaming. Durante la conversación, se evidenció un ambiente relajado entre ambos. “Ya nos llevamos bien”, comentó la conductora entre risas, mientras que el mexicano respondió con buen humor a las bromas en el set.

En sus recientes declaraciones a 'Showpe', el empresario mexicano no descartó aceptar la invitación en una próxima temporada del espacio digital. “Andamos viendo… somos papás, somos amigos y siempre voy a estar para apoyarle en cualquier cosa”, señaló el empresario y aclaró que aún continúa en coordinación su visita al programa.

