Laura Spoya descarta relación sentimental con empresario y explica su vínculo: “Solo somos amigos”

La modelo Laura Spoya se pronunció tras ser captada varias horas en la vivienda del empresario José Zafra y aclaró cuál es su relación.

Laura Spoya descarta relación sentimental con empresario y explica su vínculo: "Solo somos amigos"
Laura Spoya descarta relación sentimental con empresario y explica su vínculo: “Solo somos amigos”

Tras la difusión de imágenes captadas por 'Magaly TV La Firme', Laura Spoya descartó cualquier relación sentimental con José Zafra, reconocido promotor de eventos. La influencer señaló que la reunión tenía un carácter exclusivamente amistoso y que las visitas fueron para compartir momentos con amigos.

“¡Qué! Seguro es cuando nos hemos juntados para parrillas con amigos", manifestó la conductora de televisión, subrayando que no mantiene vínculo romántico alguno con el empresario. “Todos somos patas, solamente somos amigos, yo no salgo con nadie. No hay nada, yo no salgo con nadie, no tengo nada con nadie”, enfatizó Spoya.

PUEDES VER: Laura Spoya es captada durante varias horas en una vivienda de Barranco por ‘Magaly TV La Firme’: '¿Encontró el amor?'

lr.pe

Captan a Laura Spoya en vivienda de Barranco

El programa de la popular 'Urraca' mostró cómo Laura ingresó y salió de la casa de Zafra en Barranco en varias ocasiones, generando especulaciones sobre un posible romance. Las visitas se registraron desde noviembre, con estadías prolongadas dentro del inmueble, encendiendo las alarmas entre los seguidores de la influencer.

El 25 de noviembre, Laura fue vista llegando al lugar alrededor de las seis de la tarde. Recién pasada la medianoche, salió del domicilio, lo que confirmó la duración de su estadía. Según explicó la exMiss, estos encuentros no fueron recientes ni esporádicos, sino parte de un plan social entre amigos.

PUEDES VER: Youtuber Dafonseka deja podcast 'La manada' y conductores reaccionan: 'Se fue de la familia'

lr.pe

Reacción de Laura Spoya ante declaraciones de Brian Rullan

En el pasado, Brian Rullan emitió comentarios que incomodaron a Laura Spoya. La también comunicadora se mostró consternada por la difusión de dichos mensajes, pero evitó confrontaciones públicas. “Me molesta, se vuelve un circo. Jamás imaginé que hablaba con reporteros. Estoy sin palabras”, declaró en su momento.


La modelo enfatizó que mantiene una postura de respeto hacia el padre de sus hijos. “Jamás me van a escuchar decir algo mal del padre de mis hijos… estoy en contra de cualquier tipo de calumnias que dañe mi integridad”, añadió, dejando claro que prioriza la tranquilidad familiar sobre la polémica mediática.

