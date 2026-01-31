HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Streamers

Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

La comunicación en vivo entre Laura Spoya y su expareja, aparentemente, dejó en claro que, pese a la separación, ambos mantienen un trato cordial y respetuoso, lo que aleja las especulaciones sobre un conflicto entre ellos.

Laura Spoya llamó a su exesposo en pleno programa en vivo de 'La Manada'.
Laura Spoya llamó a su exesposo en pleno programa en vivo de 'La Manada'. | Foto: composición LR/La Manada/Willax

Laura Spoya protagonizó uno de los momentos más inesperados durante la transmisión en vivo del pódcast 'La Manada', al comunicarse por teléfono con su exesposo, Brian Rullan. La sorpresiva llamada generó un ambiente de tensión y expectativa entre los conductores y seguidores, quienes no anticipaban que la ex Miss Perú tomara esa decisión en directo.

Durante la conversación, la reacción de Spoya no pasó desapercibida y rápidamente captó la atención del público del programa, más aún considerando que la ruptura entre ambos ya había sido ampliamente comentada en el mundo del espectáculo. El episodio se volvió viral en redes sociales, donde muchas personas destacaron la valentía y espontaneidad de la conductora.

PUEDES VER: Laura Spoya explica por qué registró 'La manada' ante Indecopi junto a empresario: "Uno tiene que ser rápido"

lr.pe

La invitación de los conductores de 'La Manada' a Brian Rullan

A pesar de que al inicio generó expectativa por una posible reconciliación entre la ex Miss Perú y el empresario mexicano, Laura Spoya tomó la iniciativa de llamar a Brian Rullan frente a Mario Irivarren y Gerardo Pe' con el propósito de invitarlo al programa.

La conversación que sostuvo Brian Rullan con Gerardo Pe’ y Mario Irivarren fue subiendo de tono, especialmente cuando los conductores bromearon sobre el acento mexicano del exesposo de Laura Spoya. Lejos de incomodarse, Rullan tomó los comentarios con humor, lo que generó risas y un ambiente distendido en el set de 'La Manada'.

PUEDES VER: Brian Rullán culpa a su exsuegra de poner en contra a Laura Spoya tras finalizar su relación: "Está mal aconsejada"

lr.pe

El momento que más sorprendió a los usuarios del pódcast fue cuando Brian Rullan aceptó sin problema la invitación lanzada por los conductores durante el programa en vivo, lo que evidenció su buena disposición a lo largo de toda la charla y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Cuando fue consultado por los conductores de ‘La Manada’ sobre la fecha en la que podría participar en el programa como invitado, el empresario mexicano aseguró que la próxima semana llegará al set del pódcast para sumarse a la conversación. Esta respuesta generó gran asombro entre los conductores del programa, especialmente en Laura Spoya, quien no ocultó su sorpresa ante el anuncio de su expareja.

La buena relación entre Laura Spoya y Brian Rullan

Rápidamente, Mario Irivarren le pidió a Brian Rullan que no discutiera con Laura Spoya en plena transmisión en vivo del programa. Ante ello, el empresario respondió en tono de broma: “Dile a ella”. Este comentario provocó una reacción sorpresiva en la modelo, quien aseguró que ambos mantienen una relación cordial y afirmó entre risas: “Ya nos llevamos bien”.

Con la llamada de Laura Spoya a su exesposo, aparentemente se puso fin a los rumores que circulaban sobre una mala relación entre ambos tras su separación. Este gesto de la modelo peruana evidenciaría que mantienen un vínculo respetuoso y una buena comunicación, incluso después de haber terminado su matrimonio.

Notas relacionadas
Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras propuesta de compartir el premio a 'Ruptura del año': "Yo no me tengo que sentar a contar mis intimidades"

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras propuesta de compartir el premio a 'Ruptura del año': "Yo no me tengo que sentar a contar mis intimidades"

LEER MÁS
José Zafra, empresario vinculado con Laura Spoya, se pronuncia sobre rumores de citas: "Ella es mi pata"

José Zafra, empresario vinculado con Laura Spoya, se pronuncia sobre rumores de citas: "Ella es mi pata"

LEER MÁS
Laura Spoya revela que aconsejó a Abneer registrar el nombre 'Good Time' ante Indecopi, pero excompañeros le ganaron el proceso: "Lo atrasaron"

Laura Spoya revela que aconsejó a Abneer registrar el nombre 'Good Time' ante Indecopi, pero excompañeros le ganaron el proceso: "Lo atrasaron"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Streamers

Influencer peruano Sr. Pulsera ganó el TikTok Awards 2026 y emociona al dedicar premio al país: "Perú es clave"

Streamer Macarius defiende su relación con Suheyn Cipriani: “He cambiado muchas cosas de mi vida por ella"

Suheyn Cipriani revela que gastó más de 1.000 dólares en vuelos para reconciliarse con streamer Macarius: “Habíamos terminado”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025