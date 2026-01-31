Laura Spoya protagonizó uno de los momentos más inesperados durante la transmisión en vivo del pódcast 'La Manada', al comunicarse por teléfono con su exesposo, Brian Rullan. La sorpresiva llamada generó un ambiente de tensión y expectativa entre los conductores y seguidores, quienes no anticipaban que la ex Miss Perú tomara esa decisión en directo.

Durante la conversación, la reacción de Spoya no pasó desapercibida y rápidamente captó la atención del público del programa, más aún considerando que la ruptura entre ambos ya había sido ampliamente comentada en el mundo del espectáculo. El episodio se volvió viral en redes sociales, donde muchas personas destacaron la valentía y espontaneidad de la conductora.

La invitación de los conductores de 'La Manada' a Brian Rullan

A pesar de que al inicio generó expectativa por una posible reconciliación entre la ex Miss Perú y el empresario mexicano, Laura Spoya tomó la iniciativa de llamar a Brian Rullan frente a Mario Irivarren y Gerardo Pe' con el propósito de invitarlo al programa.

La conversación que sostuvo Brian Rullan con Gerardo Pe’ y Mario Irivarren fue subiendo de tono, especialmente cuando los conductores bromearon sobre el acento mexicano del exesposo de Laura Spoya. Lejos de incomodarse, Rullan tomó los comentarios con humor, lo que generó risas y un ambiente distendido en el set de 'La Manada'.

El momento que más sorprendió a los usuarios del pódcast fue cuando Brian Rullan aceptó sin problema la invitación lanzada por los conductores durante el programa en vivo, lo que evidenció su buena disposición a lo largo de toda la charla y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Cuando fue consultado por los conductores de ‘La Manada’ sobre la fecha en la que podría participar en el programa como invitado, el empresario mexicano aseguró que la próxima semana llegará al set del pódcast para sumarse a la conversación. Esta respuesta generó gran asombro entre los conductores del programa, especialmente en Laura Spoya, quien no ocultó su sorpresa ante el anuncio de su expareja.

La buena relación entre Laura Spoya y Brian Rullan

Rápidamente, Mario Irivarren le pidió a Brian Rullan que no discutiera con Laura Spoya en plena transmisión en vivo del programa. Ante ello, el empresario respondió en tono de broma: “Dile a ella”. Este comentario provocó una reacción sorpresiva en la modelo, quien aseguró que ambos mantienen una relación cordial y afirmó entre risas: “Ya nos llevamos bien”.

Con la llamada de Laura Spoya a su exesposo, aparentemente se puso fin a los rumores que circulaban sobre una mala relación entre ambos tras su separación. Este gesto de la modelo peruana evidenciaría que mantienen un vínculo respetuoso y una buena comunicación, incluso después de haber terminado su matrimonio.