José Zafra, empresario vinculado a Laura Spoya, se pronuncia sobre rumores de citas: "Ella es mi pata"

El empresario José Zafra, quien hace poco fue vinculado sentimentalmente con la modelo Laura Spoya, salió al frente para explicar qué tipo de relación existe entre ambos. Ello, luego de que 'Magaly TV, la firme' emitiera imágenes de la exmiss ingresando en varias ocasiones a su vivienda ubicada en Barranco.

El dueño del conocido festival 'Cochinola' brindó declaraciones para el mismo programa de espectáculos, donde negó mantener una relación amorosa con Spoya, tras ser consultado directamente por los reporteros en la vía pública. "No amigo, ya aclaramos todo. No hubo relación, ella es mi pata de mi círculo cercano y nada pues, ahí murió el tema", aseguró.

Empresario José Zafra descarta romance con Laura Spoya

Zafra intentó 'poner paños fríos' al hecho de que la conductora de podcast pasara largas horas dentro de su domicilio, de acuerdo a las imágenes mostradas. Señaló que al igual que Laura, otras personas de su círculo también cuentan con esa libertad. "Yo paro con un montón de gente en mi casa, o sea, no hay nada de variedad ahí. (...) Paro hablando con un montón de gente", expresó.

Sostuvo que no habría necesidad de ocultar si en realidad tendría un romance con la reconocida modelo. De igual manera, recalcó que, en su momento, Spoya aclaró públicamente el asunto entre ambos. "No tengo nada que ocultar, creo que ya quedó clara la cosa. (...) Somos muy buenos amigos y ahí queda. O sea, ya lo hemos explicado y no tienen que escarbar algo que no hay", sentenció.

José Zafra explica el registro del nombre 'La Manada'

El empresario explicó también las razones del por qué registró junto a Laura el nombre del podcast 'La Manana' ante Indecopi. Según su versión, solo tuvo intenciones de ayudar al grupo de conductores. "Fue una ayuda que le di al equipo, a los muchachos porque los conosco también. Si los puedo ayudar, genial, es eso básicamente", indicó.