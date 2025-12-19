HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

José Zafra, empresario vinculado a Laura Spoya, se pronuncia sobre rumores de citas: "Ella es mi pata"

El dueño del festival 'Cochinola' apareció para aclarar sobre su verdadera relación con la exmiss, tras las imágenes donde aparecen juntos en su vivienda en Barranco. Aseguró que pertenecen al mismo círculo.

José Zafra afirma que no hay romance con Laura Spoya. Foto: Composición LR/ATV/YouTube
José Zafra afirma que no hay romance con Laura Spoya. Foto: Composición LR/ATV/YouTube

El empresario José Zafra, quien hace poco fue vinculado sentimentalmente con la modelo Laura Spoya, salió al frente para explicar qué tipo de relación existe entre ambos. Ello, luego de que 'Magaly TV, la firme' emitiera imágenes de la exmiss ingresando en varias ocasiones a su vivienda ubicada en Barranco.

El dueño del conocido festival 'Cochinola' brindó declaraciones para el mismo programa de espectáculos, donde negó mantener una relación amorosa con Spoya, tras ser consultado directamente por los reporteros en la vía pública. "No amigo, ya aclaramos todo. No hubo relación, ella es mi pata de mi círculo cercano y nada pues, ahí murió el tema", aseguró.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Quién es José Zafra, el dueño de Cochinola, y qué vínculo tiene con Laura Spoya tras ser captada en casa del empresario?

lr.pe

Empresario José Zafra descarta romance con Laura Spoya

Zafra intentó 'poner paños fríos' al hecho de que la conductora de podcast pasara largas horas dentro de su domicilio, de acuerdo a las imágenes mostradas. Señaló que al igual que Laura, otras personas de su círculo también cuentan con esa libertad. "Yo paro con un montón de gente en mi casa, o sea, no hay nada de variedad ahí. (...) Paro hablando con un montón de gente", expresó.

Sostuvo que no habría necesidad de ocultar si en realidad tendría un romance con la reconocida modelo. De igual manera, recalcó que, en su momento, Spoya aclaró públicamente el asunto entre ambos. "No tengo nada que ocultar, creo que ya quedó clara la cosa. (...) Somos muy buenos amigos y ahí queda. O sea, ya lo hemos explicado y no tienen que escarbar algo que no hay", sentenció.

PUEDES VER: Laura Spoya descarta relación sentimental con empresario y explica su vínculo: “Solo somos amigos”

lr.pe

José Zafra explica el registro del nombre 'La Manada'

El empresario explicó también las razones del por qué registró junto a Laura el nombre del podcast 'La Manana' ante Indecopi. Según su versión, solo tuvo intenciones de ayudar al grupo de conductores. "Fue una ayuda que le di al equipo, a los muchachos porque los conosco también. Si los puedo ayudar, genial, es eso básicamente", indicó.

Notas relacionadas
Laura Spoya revela que aconsejó a Abneer registrar el nombre 'Good Time' ante Indecopi, pero excompañeros le ganaron el proceso: "Lo atrasaron"

Laura Spoya revela que aconsejó a Abneer registrar el nombre 'Good Time' ante Indecopi, pero excompañeros le ganaron el proceso: "Lo atrasaron"

LEER MÁS
¿Quién es José Zafra, el dueño de Cochinola, y qué vínculo tiene con Laura Spoya tras ser captada en casa del empresario?

¿Quién es José Zafra, el dueño de Cochinola, y qué vínculo tiene con Laura Spoya tras ser captada en casa del empresario?

LEER MÁS
Youtuber Dafonseka deja podcast 'La manada' y conductores reaccionan: "Se fue de la familia"

Youtuber Dafonseka deja podcast 'La manada' y conductores reaccionan: "Se fue de la familia"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luigui responde si Jefferson Farfán estaría involucrado en su despido de 'La casa de la comedia': "Sería inmaduro y poco profesional"

Luigui responde si Jefferson Farfán estaría involucrado en su despido de 'La casa de la comedia': "Sería inmaduro y poco profesional"

LEER MÁS
Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

LEER MÁS
Pamela López responde a Christian Cueva tras demanda de divorcio: “Soy la madre de sus hijos”

Pamela López responde a Christian Cueva tras demanda de divorcio: “Soy la madre de sus hijos”

LEER MÁS
Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

LEER MÁS
Onelia Molina acusa a Rosángela Espinoza de discriminación tras llamarla “provinciana”: "Estoy orgullosa de ser arequipeña"

Onelia Molina acusa a Rosángela Espinoza de discriminación tras llamarla “provinciana”: "Estoy orgullosa de ser arequipeña"

LEER MÁS
Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Eres una mujer increíble y divertida”

Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Eres una mujer increíble y divertida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Espectáculos

Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

Ana Lucía Urbina auxilió a Cielo Fernández tras quedarse sin voz en pleno show de Corazón Serrano y usuarios la elogian: “Súbanle el sueldo”

Tilsa Lozano ganó S/ 50.000 en 'El valor de la verdad': estas fueron todas sus confesiones en el sillón rojo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025