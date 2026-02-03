HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Amigas de Jerí en investigación y Luna revela traición de Porky | Epicentro Electoral - Réplica

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra la transfobia tras comentarios de Johanna San Miguel

El comentario de la exconductora de 'Esto es guerra' fue expuesto por el Colectivo Féminas Perú y por activistas por los derechos de personas trans. 

Marcha en contra de la transfobia Foto: Composición LR
Johana San Miguel se encuentra en el centro de la polémica luego de realizar, a través de Instagram, comentarios calcificados como transfóbicos por colectivos y activistas por los derechos humanos, quienes anunciaron un platón contra la transfobia el viernes 6 de febrero. La controversia se inició cuando la conductora reaccionó con un emoji de aplauso a una publicación que señalaba que el Reino Unido no reconocía legalmente a las mujeres trans como mujeres.

El comentario fue expuesto por una usuaria, quien le indicó que "si el mundo aplaude es porque no sabe que una persona trans pasa por procesos complejos". Tras ello, la actriz de teatro reafirmó su postura y sostuvo que, desde su perspectiva, "solo existen hombres y mujeres". Asimismo, la exconductora de 'Esto es guerra' señaló que "no existen las chicas trans" y afirmó que se trata de hombres que han atravesados "procesos difíciles y dolorosos", pero que ello no las convierte en mujeres.

Plantón contra la transfobia

Plantón contra la transfobia

lr.pe

Johanna San Miguel se mostró en contra de la comunidad trans

A través de un extenso mensaje, Johanna San Miguel señaló que, si tuviera una hija, "no me gustaría ni me sentiría cómoda ni segura que en el baño de niñas entren hombres que a punta de hormonas, fármacos y operaciones de perciban como 'chicas'". Asimismo, aseguró que respeta a las personas trans, pero que no comparte los derechos que reclaman.

Tras esta serie de comentarios, el colectivo Féminas Perú anunció un plantón contra la transfobia, el cual se realizará el 6 de febrero a las 7:00 p.m. en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en el distrito de Barranco, para exigir que no se minimice la identidad de la comunidad trans.

Comentario de Johanna San Miguel

Féminas Perú se pronuncia tras comentarios Johanna San Miguel

A través de un comunicado difundido en Instagram, Féminas Perú sostuvo que lo expresado por Johanna San Miguel "no es opinión, es transfobia", y advirtió que negar que la existencia de las mujeres trans y asociarlas con el peligro "es desinformación que alimenta el odio, la violencia y la exclusión". Añadieron que cuando una figura pública se expresa de esa manera, legítima la discriminación y la negación de derechos.

En esa misma línea, la periodista y activista por los derechos trans Gianna Camacho calificó las declaraciones de San Miguel como "un discurso de odio" e "ignorancia apelando a la moral", y precisó que el respeto a la identidad de género no depende del uso de hormonas o fármacos."No es que nos quieran fuera del baño, es que nos quieren fuera de la sociedad, pero qué pena, porque ya estamos aquí y no nos vamos a ir", afirmó.

