¿A qué se dedican los hijos de Gian Marco y por qué el cantante ya no puede tener más?

¿Seguirán los pasos de su padre? El cantante Gian Marco Zignago es un talentoso músico y compositor que ha sabido ganarse cada uno de los éxitos musicales que ha cosechado a base de puro esfuerzo. A lo largo de su trayectoria artística, ha sabido mantenerse alejado de los escándalos, pero los últimos meses han sido cruciales para que sus problemas familiares como la separación con su esposa, su nueva relación y malas experiencias con sus seguidores lo pongan en el ojo de la tormenta.

Sin embargo, no todo ha sido malas noticias, ya que en el 2023 su hija Nicole Zignago pudo vivir uno de los mejores momentos al ser nominada a los Grammy como nueva artista y, aunque no ganó dicha categoría, pudo experimentar el reconocimiento a su trabajo. Aunque ella sea conocida, no es la única heredera del intérprete de "Se me olvidó". ¿Quieres conocer cuántos hijos tiene el empresario y a qué se dedican? A continuación, te contaremos los detalles.

¿Cuántos hijos tiene Gian Marco Zignago?

Gian Marco Zignago era muy joven cuando conoció a Claudia Moros. De acuerdo a un amigo íntimo de ambos, no pasó mucho tiempo desde que se vieron por primera vez para que se conviertan en marido y mujer en 1994. Desde ahí se volvieron inseparables hasta que 25 años más tarde anunciaron el fin de su matrimonio. Así lo dio a conocer el propio cantante, a mediados de octubre del 2022, en el podcast "Se regalan dudas". "Les cuento una anécdota muy bonita e interesante. Unos días atrás estábamos hablando en una reunión familiar como Claudia y yo ya no estamos juntos, hace año y medio, nos sentamos los cinco para que cada uno diga lo que siente", reveló.

El intérprete de "Una canción de amor" y su exesposa constituyeron una familia ejemplar que los hacia ver como una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano. Fruto de su amor trajeron al mundo a sus tres hijos, los mismos que han trabajado en sus intereses personales alejados del nombre de su padre para que no se le relacione, ni atribuya sus logros a él.

¿A qué se dedican los hijos de Gian Marco Zignago?

Como mencionamos, el compositor Gian Marco Zignago tiene tres hijos: Nicole Zignago Moro, Fabian Zignago Moro y Abril Zignago Moro. Todo indica que sus retoños seguirán los pasos de su papá en la música. En el 2022, el artista celebró sus 30 años de trayectoria artística y sus dos primogénitos se presentaron en escena para sorprender a todos con su gran capacidad vocal. Por ello, a continuación te explicaremos en qué está enfocado cada uno de ellos.

Nicole Zignago Moro

La joven Nicole Zignago nació el 27 de diciembre de 1995 y desde pequeña también dio a notar sus dotes artísticas. Es así que comenzó en esta industria a los 14 años y desde ahí supo claro que una de sus metas era estudiar en la misma institución estadounidense en que Christian Yaipén se preparó profesionalmente, Berklee College of Music. Desde ahí abrió su canal de YouTube donde compartía algunos covers que hacía, pero todo se concretó cuando compuso la canción "1, 2, 3" que interpreta Sofía Reyes. Es así que la artista no solo heredó la buena voz, sino también el arte de escribir canciones. En la actualidad, ya compuso y publicó varias producciones bajo el sello discográfico de Warner Music México, con quien tiene exclusividad, y en el 2022 fue nominada a los Latin Grammy.

Fabián Zignago Moro

El segundo hijo de Gian Marco Zignago es Fabián Zignago y nació el 25 de mayo del 2003. A su corta edad, ya lanzó su primer tema, "Ajedrez". Así lo publicó en sus redes sociales: "Con el lanzamiento de 'Ajedrez' abro mis puertas al mundo de la música. Con esta canción estoy presentando algo mío y dejando que la gente me empiece a conocer poco a poco, al igual que a mi música". Antes de eso, estaba enfocado en compartir sus covers y más contenido musical a sus casi 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Desde ahí ha seguido promocionando sus otros temas.

Abril Zignago Moro

Abril Zignago es la última hija del cantautor y, aunque no es mayor de edad, se conoce que se animará por seguir la vida artística como su padre y sus hermanos, por lo que cuelga en redes sociales. El intérprete de "Ritmo de mi corazón" ha contado lo orgulloso que se siente de su pequeña: "Cuando Abril me canta, todo mi universo cobra sentido. Amo escucharla. Tiene la capacidad de expresar con su voz los sentimientos más profundos. (...)", dijo en una publicación.

¿Por qué Gian Marco Zignago no puede tener más hijos?

El compositor Gian Marco Zignago tuvo tres herederos y ya dejó claro que, aunque tenga una nueva relación no volverá a ser padre debido al procedimiento que se realizó. Así lo reveló cuando lo entrevistó la periodista Verónica Linares. "Si el día de mañana conozco a alguien, sé que hijos no voy a tener. Me hice la vasectomía".

Acerca de la paternidad, también contó que han sido muy poca las oportunidades en las que ha publicado alguna fotografía junto a sus hijos en sus redes sociales para cuidar su privacidad: "Nunca recuerdo haber puesto cosas, a excepción el Día del Padre; siempre los he protegido porque además hay gente mala".