Karol G y Feid hicieron oficial el fin de su relación en enero de 2026. Foto: TNT.

La gala de los Grammy 2026 reunió a Karol G y Feid en el mismo evento público por primera vez tras el anuncio de su ruptura. Ambos artistas colombianos coincidieron en la ceremonia, realizada semanas después de confirmarse el fin de su relación, que se extendió por casi tres años.

La separación se hizo pública en enero de este año y, de acuerdo con reportes de TMZ y la revista ¡Hola!, se dio en buenos términos y sin terceros involucrados. Pese a ello, la presencia de ambos en la premiación generó expectativa.

Durante la ceremonia y la alfombra roja, Karol G y Feid evitaron cualquier tipo de interacción. No cruzaron miradas ni intercambiaron palabras, manteniendo distancia ante las cámaras que registraron el momento en el que la cantante desfilaba por la alfombra roja mientras el artista permanecía atento a su teléfono móvil.

Karol G y Feid mantuvieron su distancia en los Grammy 2026

Karol G fue una de las primeras artistas en aparecer en la alfombra roja de los Grammy 2026. La cantante colombiana lució un vestido azul claro de encaje con transparencias. Minutos después, Feid hizo su ingreso con un look de tonos oscuros compuesto por una camisa de cuero negro de manga larga, corbata a juego y pantalón de pinzas gris.

Uno de los elementos más llamativos de su apariencia fue su dentadura verde fluorescente, característica recurrente de su imagen artística.

Para Karol G, esta fue su segunda participación en la ceremonia. En 2024 obtuvo el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Mañana será bonito’. En esta edición, estuvo nominada en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino por Tropicoqueta, premio que fue otorgado a Cancionera, de Natalia Lafourcade.

Los Grammy 2026 marcaron el debut de Feid en la premiación. El artista colombiano fue nominado a Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Ferxxo Vol. X: Sagrado’; sin embargo, el galardón fue para Bad Bunny por ‘Debí tirar más fotos’, anunciado en el escenario por Karol G junto al comediante Marcello Hernández.

¿Cómo se conocieron Karol G y Feid y por qué terminaron?

Karol G y Feid se conocieron en 2021 durante su colaboración en la canción Friki, en un contexto profesional, poco después de que la cantante pusiera fin a su relación con Anuel AA. Aunque mantuvieron su vínculo en reserva, los rumores crecieron hasta que a mediados de 2023 hicieron pública su relación al aparecer juntos en un concierto de Feid en Miami, donde se mostraron cercanos y sin ocultar su romance.

Desde entonces, ambos artistas fueron vistos juntos en diversos eventos de la industria musical y premiaciones. Incluso, Karol G habló abiertamente de la relación en su documental Karol G: Mañana fue muy bonito. Sin embargo, hacia finales de 2025 comenzaron a notarse señales de distanciamiento y, a inicios de 2026, el medio TMZ confirmó la ruptura, señalando que se produjo en buenos términos.