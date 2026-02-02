HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Jerí y más implicados en el "Chifagate", Jorge Nieto Montesinos EN VIVO| Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Karol G y Feid coinciden en la gala de los Grammy 2026 tras su ruptura amorosa: se mantuvieron distantes

Los cantantes colombianos Karol G y Feid terminaron su relación en enero de 2026 tras estar juntos por tres años. 

Karol G y Feid hicieron oficial el fin de su relación en enero de 2026. Foto: TNT.
Karol G y Feid hicieron oficial el fin de su relación en enero de 2026. Foto: TNT.

La gala de los Grammy 2026 reunió a Karol G y Feid en el mismo evento público por primera vez tras el anuncio de su ruptura. Ambos artistas colombianos coincidieron en la ceremonia, realizada semanas después de confirmarse el fin de su relación, que se extendió por casi tres años.

La separación se hizo pública en enero de este año y, de acuerdo con reportes de TMZ y la revista ¡Hola!, se dio en buenos términos y sin terceros involucrados. Pese a ello, la presencia de ambos en la premiación generó expectativa.

TE RECOMENDAMOS

CONSTELACIONES FAMILIARES: LOS PATRONES QUE SE REPITEN EN TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Durante la ceremonia y la alfombra roja, Karol G y Feid evitaron cualquier tipo de interacción. No cruzaron miradas ni intercambiaron palabras, manteniendo distancia ante las cámaras que registraron el momento en el que la cantante desfilaba por la alfombra roja mientras el artista permanecía atento a su teléfono móvil.

PUEDES VER: Ganadores Grammy 2026: Bad Bunny y la lista completa de artistas que se llevaron premios a lo mejor de la música

lr.pe

Karol G y Feid mantuvieron su distancia en los Grammy 2026

Karol G fue una de las primeras artistas en aparecer en la alfombra roja de los Grammy 2026. La cantante colombiana lució un vestido azul claro de encaje con transparencias. Minutos después, Feid hizo su ingreso con un look de tonos oscuros compuesto por una camisa de cuero negro de manga larga, corbata a juego y pantalón de pinzas gris.

Uno de los elementos más llamativos de su apariencia fue su dentadura verde fluorescente, característica recurrente de su imagen artística.

Para Karol G, esta fue su segunda participación en la ceremonia. En 2024 obtuvo el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Mañana será bonito’. En esta edición, estuvo nominada en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino por Tropicoqueta, premio que fue otorgado a Cancionera, de Natalia Lafourcade.

Los Grammy 2026 marcaron el debut de Feid en la premiación. El artista colombiano fue nominado a Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Ferxxo Vol. X: Sagrado’; sin embargo, el galardón fue para Bad Bunny por ‘Debí tirar más fotos’, anunciado en el escenario por Karol G junto al comediante Marcello Hernández.

PUEDES VER: Premios Grammy 2026 ganadores: revive la gala y el minuto a minuto el máximo galardón de la industria musical

lr.pe

¿Cómo se conocieron Karol G y Feid y por qué terminaron?

Karol G y Feid se conocieron en 2021 durante su colaboración en la canción Friki, en un contexto profesional, poco después de que la cantante pusiera fin a su relación con Anuel AA. Aunque mantuvieron su vínculo en reserva, los rumores crecieron hasta que a mediados de 2023 hicieron pública su relación al aparecer juntos en un concierto de Feid en Miami, donde se mostraron cercanos y sin ocultar su romance.

Desde entonces, ambos artistas fueron vistos juntos en diversos eventos de la industria musical y premiaciones. Incluso, Karol G habló abiertamente de la relación en su documental Karol G: Mañana fue muy bonito. Sin embargo, hacia finales de 2025 comenzaron a notarse señales de distanciamiento y, a inicios de 2026, el medio TMZ confirmó la ruptura, señalando que se produjo en buenos términos.

Notas relacionadas
Karol G y Feid terminaron su noviazgo de tres años en buenos términos, según medio estadounidense

Karol G y Feid terminaron su noviazgo de tres años en buenos términos, según medio estadounidense

LEER MÁS
‘La tigresa del oriente’ habla por primera vez tras grabar videoclip con Karol G: “Sabía de mí”

‘La tigresa del oriente’ habla por primera vez tras grabar videoclip con Karol G: “Sabía de mí”

LEER MÁS
¿Karol G y La Tigresa del Oriente cantarán juntas? Difunden 'colaboración' tras la sorpresiva aparición de la peruana en el videoclip de 'Tropicoqueta'

¿Karol G y La Tigresa del Oriente cantarán juntas? Difunden 'colaboración' tras la sorpresiva aparición de la peruana en el videoclip de 'Tropicoqueta'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monseratt Seminario aclara en qué gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario aclara en qué gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Hijo de Melcochita se enfrenta a Monserrat Seminario y revela qué provocó que su padre fuera internado: “Quiere saber dónde está el dinero”

Hijo de Melcochita se enfrenta a Monserrat Seminario y revela qué provocó que su padre fuera internado: “Quiere saber dónde está el dinero”

LEER MÁS
Streaming de María Pía Copello registra un pico inusual de audiencia durante sus primeros minutos al aire

Streaming de María Pía Copello registra un pico inusual de audiencia durante sus primeros minutos al aire

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

La Unión Europea expresa su rechazo a que Irán califique a sus ejércitos como “terroristas”

Espectáculos

Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, enfurece con Monserrat por quedarse con el dinero de su padre: “El debería disfrutar todo lo que ganó”

Erick Elera confirma su salida ‘Mande quien mande’ y niega pelea con Laura Huarcayo: “He aprendido mucho”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025