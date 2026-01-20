HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Karol G y Feid terminaron su noviazgo de tres años en buenos términos, según medio estadounidense

Después de una extensa relación, Karol G y Feid habrían decidido poner fin a su romance.

Karol G terminó con Feid, según TMZ.
Karol G terminó con Feid, según TMZ. | Foto composición LR / Google

Karol G y Feid, dos de los artistas colombianos más populares del género urbano, habrían concluido su relación amorosa. Según el medio estadounidense TMZ, la ruptura no se produjo de forma reciente, sino que ocurrió hace varios meses en completo sigilo. La separación se habría dado sin confrontaciones ni exposiciones mediáticas, manteniendo su privacidad intacta.

Personas cercanas a la pareja indicaron que todo finalizó en buenos términos, y no se registraron tensiones importantes. Hasta el momento, ninguno de los artistas ha ofrecido declaraciones oficiales respecto a la conclusión de su vínculo sentimental.

¿Cómo fue el noviazgo de Karol G y Feid?

El romance entre Karol G y Feid comenzó a fortalecerse en 2021, cuando realizaron colaboraciones musicales y coincidieron en distintos eventos. Durante los primeros meses, ambos optaron por mantener su vínculo de manera reservada, evitando confirmaciones públicas, pero con el tiempo la relación se hizo visible y captó la atención de los fanáticos.

Los últimos meses mostraron una disminución en las apariciones conjuntas y la ausencia de interacciones en redes sociales, lo que generó rumores sobre un posible distanciamiento. Pese a ello, los artistas continúan enfocados en sus proyectos profesionales, manteniendo su vida personal lejos del ojo público.

Tres años de romance Karol G y Feid

Durante el tiempo que duró el noviazgo, Karol G consolidó su posición como una de las cantantes latinas más influyentes a nivel global. Por su parte, Feid experimentó un crecimiento notable en popularidad, con éxitos que dominaron las plataformas digitales y reforzaron su presencia en la industria musical.

Las colaboraciones entre ambos reflejaron la química que compartían, y los seguidores celebraron cada proyecto como una extensión de su historia de amor. Sin embargo, la noticia difundida por TMZ indica que su relación habría llegado a su fin, sin detallar los motivos ni incluir declaraciones de sus representantes.

